越共中央总书记、国家主席苏林及夫人圆满结束对中国的国事访问

越通社特派记者报道，8月20日下午，越共中央总书记、国家主席苏林携夫人和越南高级代表团抵达河内，圆满结束应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请从8月18日至20日对中国进行的国事访问之旅。

中共中央书记处书记、国务委员、公安部长王小洪，中国驻越南大使熊波，越南驻华大使范星梅到北京国际机场送行越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南代表团。

访问中国期间，苏林总书记、国家主席与习近平总书记、国家主席举行会谈；出席两国合作文件签署仪式；出席茶叙；分别会见中国全国人大常委会委员长赵乐际，中国人民政治协商会议全国委员会主席王沪宁，中国国务院总理李强；会见广东省委书记黄坤明；会见中国友好人士代表；参观了毛泽东主席纪念堂；造访中共中央党校；参观北京旷视科技有限公司（MEGVII）。

访华期间，越共中央总书记、国家主席苏林携夫人和越南高级代表团前往黄花岗烈士陵园敬献鲜花和进香，缅怀范鸿泰烈士；参观越南青年革命同志会旧址；莅临越南驻华大使馆会见旅华越南人代表。

双方在会谈和会见中相互通报了两党和两国的情况；就当前越中两党两国关系和国际地区形势深入交换意见，并达成许多重要共识。借此机会，双方签署了14份合作文件。

苏林总书记、国家主席和习近平总书记、国家主席就加强两党两国高层领导人政治互信、保持经常性交流接触达成高度共识；重视党际渠道在双边关系全局中的战略引领作用；继续深化理论合作，通过两党理论研讨会等机制及时分享两党两国最新理论和实践成果，为两党两国的事业作出贡献。

双方一致同意进一步加强国防安全合作，促进经贸投资合作，包括推动“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作，加强铁路和公路基础设施互联互通，加强供应链合作、边境省份经济合作、国企改革交流等。习近平强调，中方愿加大越南农产品进口力度，扩大越南驻华贸易促进办事处，为越南优质农产品进入中国市场创造便利条件。

双方一致认为有必要进一步加强民间交流，促进两国人民特别是年轻一代之间的了解和友谊；同意将2025年确定为“越中人文交流年”。

两国领导人在会谈中深入讨论了多项共同关心的国际和地区问题，强调在维护两国正当利益基础上在多边论坛和国际机制中保持协调和相互支持，为国际社会共同利益做出积极贡献。（完）