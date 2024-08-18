越共中央总书记、国家主席苏林参观越南青年革命同志会旧址

越通社特派记者报道，在应中共中央总书记、中国主席习近平和夫人的邀请对中华人民共和国进行国事访问期间， 8月18日上午，苏林总书记、国家主席偕夫人和越南高级代表团在黄花岗烈士陵园敬献鲜花和进香；参观越南青年革命同志会旧址。



在广州市黄花岗烈士陵园，苏林总书记、国家主席苏林偕夫人和越南高级代表团向范鸿泰烈士墓献花和进香表达缅怀之情。



范鸿泰（1892—1924），越南乂安省人，是1924年6月18日在中国广州牺牲的一位越南爱国志士。法国派到越南的总督马兰抵达广州访问，6月19日晚法国驻广州领事在沙面维多利亚酒店为马兰接风。范鸿泰暗杀马兰未果，投江自杀。该事件震惊了当时的中国新闻界和舆论，为鼓舞整个亚洲的民族解放运动作出了贡献。

广州人民敬佩这位越南伟大英雄为国捐躯的精神，将他安葬在面向西南的二望岗山顶上，让他的灵魂永远朝向祖国。



其后，苏林总书记、国家主席夫妇和越南高级代表团参观了位于广州市的与1924年至1927年胡志明主席的革命生涯息息相关的越南革命青年同志会总部旧址，观看了凝记胡志明主席与广州人民密切交往的照片。

苏林总书记、国家主席在纪念簿上留言中写道：“越南党和国家代表团非常激动地参观越南革命青年同志会总部。这是敬爱的胡志明主席多年从事革命活动的地方，这里培养了越南第一代坚定的共产主义者，见证了无私、纯洁的国际共产主义感情，见证了越中两党、两国和两国人民之间“同志加兄弟”的传统友谊和团结。我们衷心感谢中国党和国家、广东省党委、政府始终重视保护越南革命青年同志会总部旧址。越中友谊万古长青、世代相传！”（完）