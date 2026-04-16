对中国进行国事访问期间，4月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团参观了中国共产党历史展览馆。



中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇迎接代表团参观。



在参观并听取中国共产党历史展览馆内各展区的介绍后，苏林透露，越南共产党博物馆日前也在河内动工兴建。这是具有特别重要意义的工程，充分体现对越南共产党光辉历史的深切珍视。





越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇。图自越通社

该工程不仅将成为保存、保护和展示党珍贵历史资料的重要场所，还将成为对干部、党员和人民，特别是青年一代进行革命传统教育的红色基地；同时向国际友人介绍越南共产党的光辉历程及其对世界民族解放革命事业的作用与巨大贡献。



苏林在留言簿上留言时强调，越南党和国家与中国党和国家一道，继承并弘扬“同志加兄弟”的越中友好关系；不断推动全面战略合作伙伴关系向前发展，构建具有战略意义的越中命运共同体，造福两国人民，为地区乃至世界的和平、稳定与发展做出贡献。





越共中央总书记、国家主席苏林参观中国共产党历史展览馆。图自越通社

中国共产党历史展览馆是一项具有重要历史和文化意义的工程，旨在展示和介绍中国共产党自1921年成立以来的发展历程，彰显中国共产党在国家发展全过程中的领导作用。



中国共产党历史展览馆于2018年9月10日开工建设。2021年6月18日开馆，恰逢庆祝中国共产党成立100周年（1921年7月1日－2021年7月1日）。中国共产党历史展览馆总建筑面积14.7万平方米，以“不忘初心、牢记使命”为主题，按照中国共产党引领中国人民站起来、富起来、强起来的历史脉络。



自投入运行以来，中国共产党历史展览馆累计接待观众超过350万人次，接待团组1万多个。（完）