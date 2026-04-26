越共中央总书记、国家主席苏林前往富寿省参加雄王祭日上香仪式

在庄严肃穆的气氛中，越共中央总书记、国家主席苏林同党和国家领导人、中央各部委及地方代表团在雄王庙祭祀中心礼仪广场齐聚一堂。在神圣的祭祀乐声中，由威严的仪仗队、绚丽的旗幡队、迎轿队及祭品组成的献香队伍，从礼仪中心广场出发，穿过仪门，依次经过下庙、中庙和上庙。



在坐落于供奉开国功臣雄王、凝聚山魂河灵的越南民族之源的义岭山峰上灵气氤氲的敬天殿，苏林总书记同党、国家及地方领导同志进入上宫，虔诚地供奉香火、鲜花与祭品，充分体现了“饮水思源”的传统美德与“全民大团结”的精神，表达了对开国雄王及历代先贤建国卫国丰功伟绩的无限感恩。



苏林总书记、国家主席同党和国家现任及原任领导同志启程前往义岭山，为各位雄王敬香。图片来源：越通社

在神圣的气氛中，越共中央候补委员、富寿省委副书记、省人民委员会主席、2026丙午年雄王祭祀仪式主祭陈维东同志宣读了祝文。

祝文强调，在我国民族建国与卫国的悠久历史长河中，凭借团结传统和浓烈的爱国情怀，一代又一代雒鸿子孙接续奋斗，经历了无数艰难险阻与挑战；磨砺出了自力、自主、自强的精神和深厚的民族自豪感与自尊心；创造了辉煌的奇迹，开创了独立基业，守护了祖国山河，保护了国家主权并捍卫了国家与民族的利益。

继承民族英雄历史、文化、文明与文献的传统，在过去的96年里，越南共产党领导我国人民高度发扬大团结力量和革命英雄精神；为独立自由、和平友好、幸福繁荣以及主权和领土完整而不懈斗争；在建设和保卫越南社会主义祖国的事业中取得了伟大胜利，在民族光辉历史上留下了鲜明的印记。



在上庙举行上香仪式以及在雄王陵敬献鲜花和进香后，苏林总书记与现场群众进行了亲切交流。苏林向全体民众致以诚挚的问候，并祝愿大家身体健康、平安、团结与幸福。



苏林总书记分享道，雄王祭祖日是一个非常特殊的日子。这是每一位越南人缅怀开国功臣——各位雄王，铭记国母欧姬、国祖雒龙君，以及纪念无数先辈付出汗水、鲜血与智慧去开荒拓土、建村立国、守护疆土并培植文明文献时刻。越南的历史始终与道义相连。这种道义朴实而深刻：饮水思源、食果不忘植树人、鸟有巢人有宗。基于这一道义，雄王祭祖日已成为感恩的节日，成为同胞情谊的盛会。



苏林强调，保卫国家并不止于像先辈们那样在战场上浴血奋战。保卫国家还意味着守护森林、守护水源、维护社会平安、传承家风家教、保留各民族的语言与优良习俗；同时还要保持干部队伍的廉洁，维护人民对党、国家及国家未来的信心。



苏林总书记与现场群众亲切交流。图自越通社

苏林指出，1962年胡志明主席回到雄王庙时，曾留下了一句非常亲切的嘱托：“征程既启，使命必达”。这句话在当今背景下更具现实意义。家乡和国家的发展道路上仍有许多困难与挑战，有些工作可能尚未达到预期。但只要我们同心协力，每个人都做好本职工作，干部尽心为民，人民信任并齐心合力，我们一定能抵达终点。



苏林建议各级党委、政府、祖国阵线和各群众团体继续倾听民意，与群众开展对话，解决群众之所需、之所忧、之所盼。基层干部必须做到“让民懂、使民信”，同群众一起排忧解难。针对少数民族地区、山区和困难地区，政策必须落实到村、到户、到人；资源必须用在刀刃上、实处上；工作成效必须以人民生活的实实在在改变为衡量标准。



苏林总书记强调，我们有责任活出无愧于祖先功德的人生，必须把本职工作做得更好，照顾好家庭，为祖国家乡贡献更多力量。



随后，苏林一行在井庙五岔路口的“胡志明主席同先锋大军官兵交谈”浮雕前敬献鲜花，并前往雒龙君国祖庙进香和献上鲜花。（完）