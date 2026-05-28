越共中央总书记、国家主席苏林出席2026年越泰企业论坛

据越通社特派记者报道，5月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在曼谷出席2026年越泰企业论坛。该论坛由越南财政部、越南驻泰国大使馆、泰国外交部及泰越友好协会联合举办。



一同出席的还有泰国总理阿努廷·参威拉军，两国高级代表，以及近700家越泰企业的领导代表。



泰国总理阿努廷·参威拉军在论坛开幕式上致辞时表示，泰越关系密切且相互依存，两国都从彼此的发展中受益。目前，泰国是越南在东盟的最大贸易伙伴，而越南是泰国在东盟的第二大贸易伙伴。两国贸易额近240亿美元，正逐步接近250亿美元的目标。此外，泰国是越南的第八大外国直接投资来源地。



阿努廷·参威拉军评价称，泰越合作的成功离不开私营部门的强大作用，私营部门是推动两国贸易、投资和经济对接的重要动力；希望泰越友谊日益巩固，共同创造两国可持续发展与繁荣。



越共中央总书记、国家主席苏林在论坛上发表讲话时表示，本次论坛是此次对泰国进行正式访问的一个重要亮点，体现了两国将越泰全面战略伙伴关系推向深入、务实、高效的决心。如果说政治关系构建了互信基础，那么经济合作就必须创造发展动力；如果说两国政府是开路先锋，那么两国企业就必须成为将承诺转化为项目、将潜力转化为价值、将友好关系转化为两国人民切身利益的先行力量。



苏林强调，越南和泰国是东盟重要的经济体，拥有牢固的友好关系、日益深化的政治互信和日益交织的发展利益。2026年，两国将纪念建交50周年。2025年5月，两国关系提升为全面战略伙伴关系，开启了合作新阶段，对愿景、质量和实质效益提出了更高要求。目前双方正积极落实2025-2030年阶段行动计划，以具体化两国间新的战略合作方向。



世界正进入一个广泛重组的周期。供应链正在重构；数字技术、人工智能、绿色转型、循环经济和能源安全正在重新定义各国的竞争优势。在此背景下，越南和泰国需要超越传统的双边合作思维，共同构建一个互补的经济空间。在这个空间中，两国不是通过单打独斗的方式竞争，而是共同提升彼此在东盟价值链中的地位，增强东盟的自立能力，并为地区的可持续增长作出贡献。

在指出两国的发展优势时，苏林认为，一方有冲劲，一方有经验和深度。如果以新的视野连接这两大优势，越南和泰国就可以共同形成供应链、生产分销中心、贸易服务平台，并为两国以及东盟创造新的增长动力。



苏林建议两国企业界集中推动以下方向：共同构建越泰在东盟空间内的价值链。两国合作需要超越普通的商品交换，走向共同生产、共同加工、共同分销和共同打造品牌。依托农业、食品、消费品、零售、能源、旅游和服务业的互补优势，双方可以在生产、电子商务、绿色标准和溯源方面建立更深层的连接，共同创造具有东盟印记的新产品、新供应链和新价值。



两国需要推动三大对接，以形成越泰互补的经济空间。这三大对接将帮助越南和泰国超越普通的市场关系，成为东盟新的生产服务网络和增长中的两个互补环节。



两国经济合作必须通过旅游、服务和数字金融深入民众生活。双方需要更好地连接航线、共同旅游线路、零售、美食、文化、教育，并运用跨境二维码支付、电子钱包、数字贸易和数字金融。当越南游客在曼谷支付便捷，泰国游客在河内、胡志明市、岘港或富国岛购物轻松时，经济合作就不再是空泛的方向，而是深入到每一笔交易、每一件商品和每一个具体的商业机会。



苏林建议，论坛结束后，双方应尽快制定2026—2030年期间在物流、农业、食品、清洁能源、数字贸易、旅游和人力资源培训等领域的优先项目清单，将合作愿景转化为具体成果。

苏林与阿努廷·参威拉军出席越捷航空公司（Vietjet）值越泰建交50周年之际，为其泰国子公司新增50架波音737-8飞机的机队发展计划公布仪式。图自越通社



在论坛框架下，苏林与阿努廷·参威拉军及两国高级领导人共同见证了越南航空公司（Vietnam Airlines）宣布开通连接胡志明市和普吉岛两大旅游目的地的新直飞航线。该航线将于2026年7月投入运营，使用空客A321飞机，每周4班，旨在促进两国间的旅游、交流和贸易。

越捷航空公司（Vietjet）迎来了第5000万名乘客的里程碑。该公司还正式宣布值此越泰建交50周年之际，为其泰国子公司新增50架波音737-8飞机的机队发展计划。



在论坛上，苏林与阿努廷·参威拉军及两国高级领导人还共同见证了两国企业之间17项战略合作备忘录的交换仪式。（完）