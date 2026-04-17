越共中央总书记、国家主席苏林出席2026年越中边民大联欢启动仪式

中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚在活动上发言时强调，两国边境人民和谐共处、相互帮助，印证了两国“越中情谊深，同志加兄弟”的深厚情谊。越共中央总书记、国家主席苏林出席并在2026年越中边民大联欢上发表讲话，体现了对继承越中传统友谊、推动两国人民共同谱写21世纪越中关系新篇章的高度重视。

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人出席2026年越中边民大联欢启动仪式。图自越通社

代表越南党、国家和人民，苏林总书记、国家主席向中国党、国家和人民，以及广西壮族自治区政府和人民对维护、保护与胡志明主席、越南革命以及两国民族传统友谊价值相关的遗址表示衷心、深切的感谢。



苏林表示，经过一个多世纪的历程，从两国革命前辈并肩战斗之初，特别是两国建交76年来（1950.1.18-2026.1.18），按照“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”十六字方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”四好精神建立的两党两国全面战略合作伙伴关系不断发展，开启了构建具有战略意义的越中命运共同体的新篇章。

苏林强调，加强民间交流，特别是两国边民和年轻一代之间的交流，对于增进两个民族情谊、建设越中关系日益光明未来具有深远意义。



苏林建议，两国人民和地方群组、机构继续按照“越走越亲”的精神，有效开展各阶层人民的交流互访活动；加强传统友谊教育，将两国的“红色地址”打造成为年轻一代最具活力的文化-历史空间，共同谱写越中关系光辉的新篇章；将传统友谊的力量转化为具体有效的合作成果，推动合作走深走实。双方共同努力将科技和创新打造为核心动力，以增进人民生活质量为最高目标。



苏林认为，需要革新合作方式，不仅限于传统的节庆、展览活动，而要大力推进文化产业、将遗产保护与可持续旅游和培养高素质文化人力资源相结合，满足数字时代的要求。



凭借两国各机关、地方和人民的齐心协力，苏林总书记、国家主席相信越中友好关系将不断得到培育，日益可持续、务实、有效发展，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）