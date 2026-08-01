越共中央总书记、国家主席苏林出席第33次外交会议全体开幕会

越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。



第33次外交会议和第22次全国外事工作会议以““在新纪元发挥越南对外工作的先锋作用，落实其重要且经常性任务”为主题。



越南外交会议是外交部门自1957年以来定期举行的重要论坛，成为国内外外事干部深入贯彻落实党的路线、主张，评估国际形势和外交工作情况，并就下一阶段工作方向和重点任务达成共识的重要契机。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在会上致开幕词时强调，第33次外交会议在对国家和外交事业具有十分重要意义的时刻召开。本次会议是在越共十四大胜利召开以及第十六届国会代表和各级人民议会代表选举圆满举行之后召开的。大会在总结40年革新实践的基础上指出，国家的综合实力、国际地位和国际声誉不断提升，为国家在新纪元里奋发图强奠定了重要基础。越共十四大、中央委员会、中央政治局、中央书记处以及越南国家在越共中央总书记、国家主席苏林的领导下制定提出了一系列涵盖各个领域、具有历史意义的重要路线和主张，旨在实现国家两个百年发展目标。



本次会议将深入贯彻落实越共十四大外交路线，创新思维方式和组织实施方法，以全面完成党、国家和人民赋予的新时代使命任务。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在会上致开幕词。图自越通社

第33次外交会议将在为期9天的会期内举行18场会议。各场会议将围绕未来几年国际和地区形势，特别是大国关系、周边国家关系、边界领土事务，构建更高水平的全面外交战略，服务发展的外交，推动科技发展，激发创新活力，助力企业发展以及党的建设、外交部门建设等议题进行讨论。



会议将紧扣各项重点目标和任务，并增设包括党际外交、民间外交、议会外交在内的新内容；会议期间还将首次举行国防部、公安部和外交部联席会议。会议还将就提升越南驻外代表机构工作质效进行讨论。



第33次外交会议预计将通过落实本次会议各项成果的决议与行动计划。



按照越共中央总书记、国家主席苏林关于落实越共十四大决议期间要做到“深刻领悟、准确落实、贯彻到底”的指导精神，本次会议将重点研究和讨论以下三个问题：



第一，准确理解国家的发展路线和任务，特别是两个百年发展目标，以及越共十四大、中央委员会、中央政治局、中央书记处、政府和国会所通过的各项路线和主张。同时，深入学习贯彻苏林关于新发展模式、外交工作与融入国际社会及其他重要领域的一系列指导思想和观点。



第二，深刻认识外交工作和融入国际社会是一项重大与常态任务。



第三，准确理解并全面贯彻党、国家以及苏林关于新阶段外交工作和融入国际社会的重要指导思想和观点。



会上，各部门代表还将围绕贯彻落实越共十四大外交路线作专题发言。（完）