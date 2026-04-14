越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人启程对中国进行国事访问

陪同越共中央总书、国家主席苏林出访的有：越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀；中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀；中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉；中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将；中央政治局委员、公安部部长梁三光大将；中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮清毅；中央政治局委员、外交部部长黎怀忠；中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训；中央政治局委员、河内市委书记陈德胜；越共中央委员、中央办公厅主任阮海宁；越共中央委员、国会副主席阮鸿延；越共中央委员、国家主席办公厅主任黎庆海；越共中央委员、司法部部长黄青松；越共中央委员、财政部部长吴文俊；越共中央委员、工贸部部长黎孟雄；越共中央委员、农业与环境部部长郑越雄；越共中央委员、建设部部长陈宏明；越共中央委员、文化体育旅游部部长林氏芳清；越共中央委员、科技部部长武海军；越共中央委员、教育培训部部长黄明山；越共中央总书记、国家主席助理、总书记办公厅负责人苏恩苏；越南驻华特命全权大使范清平。



这是苏林总书记、国家主席以党和国家最高领导人身份首次进行国事访问，恰逢中共中央总书记、中国国家主席习近平对越南进行国事访问一周年（2025年4月14日至15日）之际，也是在不到两年的短时间内，两党、两国最高领导人第三次进行双边互访。（完）