越共中央总书记、国家主席苏林会见驻菲律宾大使馆工作人员及旅菲越侨代表

越通社特派记者报道，在对菲律宾进行国事访问期间，5月31日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团在菲律宾首都马尼拉会见了驻菲律宾大使馆工作人员及在菲越南人、越南企业和专家代表。



苏林在会见中高度评价旅菲越南人在融入当地主流社会、维护民族文化特色、促进两国经贸关系等方面所做的努力，对旅菲越南人联络委员会在联系、帮助侨胞方面发挥的桥梁作用给予好评。



苏林通报了国家主要发展方向、推动经济社会发展的各项措施以及此次访问泰国、新加坡取得的一些突出成果，其中越南于29日在新加坡第21届香格里拉对话会上发表的主旨演讲受到国际社会特别关注，肯定了越南在地区日益突出的作用。



关于越菲关系，苏林表示，越南目前是菲律宾在东南亚地区唯一的战略伙伴。近年来，双边关系在多个领域强劲发展。两国正努力推动双边贸易合作，目标是将双边贸易额提升为100亿美元，充分挖掘两国广阔的合作潜力。

越共中央总书记、国家主席苏林在见面会上通报国家主要发展方向、推动经济社会发展的各项措施以及此次访问泰国、新加坡取得的一些突出成果。图自越通社

苏林重申，党和国家历来将海外越南人视为越南民族不可分割的一部分和重要资源；始终关心、及时出台关爱海外侨胞的政策；鼓励并创造条件让同胞们为建设与保卫祖国事业作出积极贡献。近期，一些政策得到修改，为海外同胞投资、学习、研究、创业、教越南语、促进知识转让、参与文化-民间外交活动创造条件。



苏林希望旅菲越南人保持团结互助，更好融入当地主流社会、遵纪守法，积极参与各项活动，为家乡作出切实贡献，推动两国友好关系发展。



苏林建议越南驻菲律宾大使馆继续关心并切实做好侨务工作，与同胞保持密切联系，引导、动员同胞心系祖国家乡，做好领事保护工作，支持侨胞活动等。（完）