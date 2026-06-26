越共中央总书记、国家主席苏林会见韩国驻越大使崔泳杉

会见中，苏林总书记、国家主席对韩国驻越南大使崔泳杉圆满结束在越南的任期表示祝贺，并高度评价崔泳杉大使为推动越韩全面战略伙伴关系日益向纵深、高效发展并为两国人民带来切实利益所作出的重要贡献。

苏林认为，越韩关系正处于历史最好发展时期，两国关系的跨越式发展彰显了双方的紧密纽带和面向未来的共同发展愿景。苏林重申两国已成为高度互信、在战略层面紧密合作的伙伴，以及彼此相互理解的亲密朋友。

越共中央总书记、国家主席苏林强调，越南希望继续巩固两国政治关系，推动国防与安全合作务实发展，与越韩全面战略伙伴关系框架相匹配；双方需继续推动经贸合作，致力于实现到2030年将双边贸易额提升至1500亿美元的目标；在数字化转型、可再生能源、半导体等双方潜力巨大的领域创造新突破，助力两国在未来阶段实现各自的发展目标。

苏林总书记、国家主席建议双方需加强文化、旅游、劳务及地方间合作，不仅有助于增进两国人民的相互了解、筑牢双方友谊，还是两国实现共同发展的重要资源。

崔泳杉大使对苏林总书记、国家主席所做的评价表示赞同，并强调韩国始终高度重视与越南的合作关系，希望推动两国关系迈上新台阶，特别是在韩国拥有优势且越南有需求的科学技术、数字化转型和创新创意等新领域；同时重申韩国始终是值得信赖的伙伴和同行者，愿在未来与越南共同实现各项发展目标。

崔泳杉大使强调，凭着自身的工作经验以及对越南的特殊感情，今后无论在任何岗位上都将继续竭尽全力为培育两国关系日益向前发展做出贡献，为维护地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展环境作出切实贡献。（完）