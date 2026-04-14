越共中央总书记、国家主席苏林会见越南驻华大使馆干部和越南人社群

越南驻华大使范清平在见面会上表示，此访对于巩固越中政治互信、推动落实两党两国最高领导人的共识、为新时期越中关系长期稳定、可持续发展定向具有特别重要的意义。



范清平大使表示，在中国生活的越南社群有超过10万人，其中留学生超过2.3万人。该社群具有团结、紧密、爱国精神，始终心系家乡和祖国；积极响应并为各项共同活动做出贡献；有维护民族文化特色、在当地推广越南国家和人民的精神。



范清平大使代表越南人社群及大使馆和代表机构全体干部、人员表示，这是巨大的鼓舞，体现了越南党和国家对海外侨胞——越南民族共同体不可分割的一部分——的深切关怀。

越共中央总书记、国家主席苏林一行在越南驻华大使馆院内敬献鲜花，缅怀胡志明主席。图自越通社

苏林总书记、国家主席介绍国家近期取得的经济社会突出成就，以及多项战略主张的落实情况，强调了此次访问的特别重要意义。除了总书记、国家主席与中国高层领导人的会谈、会见外，两党中央政治局之间、两国各部委和地方之间也有重要的工作会议，旨在推动全面、高效、覆盖各个领域的合作。



苏林高度评价驻华大使馆、代表机构干部人员已努力在广阔的驻在国完成大量工作；紧密遵循党的主张路线，有效开展对外政治、经济外交、文化外交以及海外越南人工作。



苏林希望旅居中国的越南人社群继续团结互助，积极融入当地社会，遵守法律并为驻在国的发展做出贡献；同时始终心系家乡祖国，主动为国家的建设发展事业以及两国合作关系作出新的切实、高效的贡献，特别是在两国都步入新发展阶段的背景下。（完）