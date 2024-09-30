越共中央总书记、国家主席苏林会见蒙古国家大呼拉尔主席

越共中央总书记、国家主席苏林高度评价蒙古国一向重视与越南的关系，并将越南视为该国在东南亚地区的重要伙伴之一。他说，越南始终希望促进与蒙古在所有领域的关系，符合两国的利益、潜力和需求。



蒙古国家大呼拉尔主席阿玛尔巴伊斯格楞表示相信，苏林总书记、国家主席此访将为加强双边合作、深化“越蒙全面伙伴关系”作出贡献，并强调，这将成为今后推动两国合作领域全面发展的基础。



会上，双方同意，继续有效、全面落实两国国会2018年签署的合作协议内容；发挥两国立法机关在审查和监督两国签署合作协议执行方面的作用；推动两国国会的合作与交流，加强高层代表团互访以及议员和青年议员的交流活动；继续在各国议会联盟（IPU）、欧亚议会联盟（ASEP）、亚太议会论坛（APPF）等多边议会论坛上相互支持。



双方同意，在符合全面伙伴关系的基础上，加强两国立法机关在协调支持推动两国经济务实、有效、全面发展的作用；积极推动组织和动员两国企业参与各自国家的贸易促进活动；在互惠互利的基础上为彼此商品敞开大门，尽快完成未来双边贸易额达到2亿美元的目标；推动越南与蒙古国早日签署新的投资促进和保护协定。（完）

越通社