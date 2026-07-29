7月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正对越南进行正式访问的老挝人民革命党中央委员会委员、老挝最高人民法院院长潘维·西布阿里法（Phayvy Syboualypha）。



苏林强调，越南党、国家和人民一向高度重视并将巩固和深化越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系置于首要优先地位，将其视为两国人民和两国革命事业的宝贵财富。他同时指出，在当前地区和国际形势错综复杂的背景下，双方应继续维护和发扬特殊团结传统，增强政治互信，在地区和国际多边场合上加强协调配合、相互支持，为维护有利于国家发展的和平稳定环境做出贡献。



苏林高度评价越南最高人民法院与老挝最高人民法院近年来所取得的合作成果，认为司法合作是推动两国法治国家建设的重要支柱之一，对维护公平正义，保护组织和人民合法权益，维护有利于经济社会发展与融入国际的稳定法律环境发挥积极作用。



越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝最高人民法院院长潘维·西布阿里法。图自越通社

苏林建议两国法院密切协调，认真落实两国高层共识与协议；深化数字化转型和信息技术应用方面合作；加强边境地区法院之间的协调配合，共同打击跨国犯罪、高科技犯罪、人口贩运和毒品犯罪，为维护社会治安秩序并建设稳定、和平、发展的越老边境作出贡献等。



苏林建议越南、老挝和柬埔寨三国最高人民法院继续在加强司法合作，加强代表团互访，互换司法改革、法治国家建设、干部培训和数字化转型等领域的经验交流等方面发挥带头作用。在三边合作不断取得积极成效的基础上，可逐步将合作拓展至泰国、缅甸及湄公河次区域其他国家的法院，为拓展东盟框架下的合作范围奠定基础，逐步构建更加务实、高效的区域司法合作网络，为巩固法治国家建设、增强法治互信以及促进地区和平、稳定、合作与可持续发展作出积极贡献。



潘维·西布阿里法透露，其与越南最高人民法院领导举行会谈时，双方深入讨论了提升两国法院合作成效的各项措施，一致同意今后继续全面落实各项合作内容，重点加强干部培训、数字化转型、电子法院建设、完善法律体系及司法改革经验交流等领域合作。



潘维·西布阿里法强调，老挝最高人民法院将与越南最高人民法院保持密切配合，切实落实两党两国高层共识；继续对两国法院干部和公务员开展越老特殊团结传统教育，为推动老越伟大友谊、特殊团结、全面合作关系万古长青、世代相传作出积极贡献等。（完）