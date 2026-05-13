越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝万象市委书记、市人民议会主席阿沙庞通

5月12日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了来访的老挝万象市委书记、人民议会主席阿沙庞通·西潘敦（Athsaphangthong Siphandonne）一行。

苏林强调，越南党和国家始终将与老挝独一无二的伟大关系置于头等优先的位置，同时，大力支持老挝推进革新事业和国际融入进程，愿为老挝党、国家和人民提供最大支持，分享经验以共同克服困难与挑战。

苏林在评价两国各方面关系时强调，地方合作，特别是河内与万象两个首都之间的合作扮演着非常重要的角色，是有效落实党的对外路线的先锋和引领力量，是连接政治与发展的纽带，是连接政治与发展、战略与具体行动的重要纽带。

在世界和地区形势复杂多变、难以预测的背景下，特别是2026年是两国开启新合作阶段的一年，苏林总书记、国家主席强调，两国要推动合作朝着务实、高效、可持续方向发展，将政治合作与社会经济发展紧密联系起来，加强两国人民和首都之间的联系。

在此基础上，苏林建议，作为两国首都，河内与万象必须在地方合作中走在前列、成为典范，必须使双方合作更加深化、更加有效。本着“同志加兄弟”的精神，河内需要明确责任，与万象首都密切配合，加强信息交流，经验分享，在所有领域上保持相互支持。最终的目标是共同发展，共同提升能力，同时为巩固和深化越老特殊关系作出贡献。

苏林重申，进入新时期，双方需要认真、有效地落实已签署的合作谅解备忘录。两国首都有关部门应加强督促检查，及时解决困难，加快落实已承诺内容，并重点推进经济、科技、教育培训、医疗、减贫等领域合作。

阿沙庞通·西潘敦向苏林汇报了此次访问期间开展的各项活动，通报了万象市近期的经济社会发展情况，以及万象市与越南各地方之间的合作情况。

阿沙庞通·西潘敦重申，万象市委将继续发扬优良传统，与越南各地方密切配合，有效落实高层所达成的协议及合作谅解备忘录，为推动越老特殊关系不断深入发展作出贡献。（完）