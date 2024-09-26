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越共中央总书记、国家主席苏林会见美国总统拜登
苏林对拜登为越南和越美关系给予的感情和做出巨大贡献表示感谢；认为，阮富仲总书记于2015年对美国进行历史性的访问和拜登总统于2023年9月访问越南已为推动两国关系突破发展，达到当前最高水平——全面战略伙伴关系注入重要动力，为两国关系在未来多个十年强劲和稳定发展提供更多空间。
苏林高度评价拜登在联合国大会开幕式上已向世界分享了美国和越南在战后恢复和建立关系的经验教训。
苏林一致同意越南与美国从该经验教训为全人类开创更加良好共同未来中拥有共同愿景，其就是高度重视恢复、尊重和互相了解的精神，其中尊重彼此独立、主权、领土完整和政治制度是最重要的。
苏林强调，越美关系拥有许多独特之处，过去50年里，从老敌人变成伙伴、全面伙伴和当今达到最高级别关系——全面战略伙伴。两国关系翻开了新一页并真正成为国际关系中战后恢复和建立关系的典范。
拜登再一次祝贺苏林担任新职务表示祝贺，强调美国将越南视为地区头等重要伙伴。
拜登重新提及他于2023年9月对越南进行的国事访问中各良好回忆和越南领导、人民的热情和盛情接待，特别是拜登与阮富仲总书记一起宣布将越美关系提升至致力于地区和世界和平、合作与可持续发展的全面战略略伙伴关系。
拜登强调，美国支持一个“强大、独立、自强和繁荣”的越南，并将继续基于尊重彼此独立、主权、领土完整和政治制度的基础上继续推动两国之间的伙伴关系，让美越关系继续成为恢复、合作、创建未来的典范。
苏林强调，越南正处于新的历史起点、新纪元——越南民族崛起的纪元，越南将继续坚定不移实施独立、自主、多边化、多样化，是国际社会可信赖的伙伴、积极和负责任成员的对外路线，其中将美国视为重要的战略伙伴，并表示希望越美全面战略伙伴关系将继续保持稳定、长期发展势头，造福两国人民。
两位领导对全面战略伙伴关系开展一年后取得的积极成果，符合双方的愿望和利益，有助于维护地区乃至世界和平、合作与发展。
为了继续保持新关系框架的稳定和有效发展势头，迎来2025年两国建立外交关系30周年，两位领导一致同意双方应继续密切配合，有效开展2023年越美联合声明，其中加强各级，尤其是高层互访和接触，集中推进经贸、投资、高技术、半导体等领域的合作，进一步发挥在高质量人力资源培训领域的合作潜力，将其视为越美全面伙伴关系的核心和突破口。
关于共同关心的国家和地区问题，两位领导一致同意双方继续加强在包括东盟、湄公河-美国、亚太经合组织和联合国等地区和国际框架的合作，为推动地区乃至世界对话、和平、稳定、合作与发展做出贡献。
拜登强调，美国承诺促进印度洋-太平洋地区和平、稳定和繁荣，重视东盟的核心作用，支持越南在地区乃至国际仲起着日益重要的作用；表示希望在维持和平、稳定、合作，高度重视国际法，确保东海航行与飞越自由、应对气候变化、解决地区和国际共同问题等领域中与越南保持密切配合。（完）