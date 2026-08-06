越共中央总书记、国家主席苏林会见美国太平洋司令部司令帕帕罗

会见中，越共中央总书记、国家主席苏林对帕帕罗海军上将此次访问越南表示欢迎，同时强调，帕帕罗此次访越以及近期美国战争部长皮特·海格塞斯（Pete Hegseth）和海军代理部长高雄的访问，表明越美防务合作继续作为重要支柱，有助于推动两国关系走向深入、务实，为地区及世界的和平与发展作出贡献。



苏林高度评价美国太平洋司令部与越南多年来的务实合作，例如“太平洋伙伴关系”、“太平洋天使”和“太平洋之友”等人道主义合作项目，给当地民众留下了美好印象。



越共中央总书记、国家主席苏林重申，越南将美国视为具有首要战略重要性的合作伙伴之一，希望同美方继续有效落实全面战略伙伴关系框架，推动两国关系日益务实、深入和高效发展，造福两国人民。



越南领导人对出席和平理事会开幕式（2026年2月）期间美总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的热情接待表示感谢，并郑重邀请特朗普总统对越南进行正式访问并出席2027年APEC领导人会议周。



越共中央总书记、国家主席苏林对特朗普总统关于需要尽早结束《对等贸易协定》谈判的观点表示赞同；建议美方尽早结束“301调查”，限制可能影响两国关系大局的极端贸易救济措施。同时建议双方推动在科学技术领域中的互利合作；强调在科学技术发展、创新创业和国家数字化转型方面取得突破是越南实现各项增长战略目标的首要任务。



关于国防与安全合作，越共中央总书记、国家主席高度评价过去一段时间越美取得的积极进展，建议双方根据各自的需求与利益，继续加强并有效落实现有协议。



关于双方在克服战争后果合作方面，苏林建议美方继续大力帮助越南克服战争后果，旨在加快越南烈士遗骸搜寻、归集与身份确认进程；越南承诺将继续为搜寻半个多世纪以来在战争中失踪的美国军人（MIA）活动提供一切最有利条件。

帕帕罗海军上将强调，美国高度重视促进对越关系；高度评价越南不断提升的国际地位与威望，在东盟及地区架构中发挥着日益重要的作用。帕帕罗海军上将对越共中央总书记、国家主席苏林的看法表示赞同，并强调了关于建设一个自由、开放和安全的印太地区的愿景，重申美国高度重视推动同东盟的关系，并在其整体地区政策中支持东盟的中心地位。



帕帕罗海军上将承诺太平洋司令部将继续同越方紧密配合，有效实施人道主义援助、灾害救援、提升海上执法能力等合作项目。



帕帕罗海军上感谢越南在搜寻在越南遗失的美军人员方面给予的人道主义及高效支持，重申美方将致力于支持越南克服战争后果，并与越南同行大力展开“搜寻、归集与确认越南烈士遗骸500昼夜专项行动”。



双方共同强调了确保海上和平、安全以及航行和飞越自由的重要性；支持各方在尊重国际法、特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上，通过和平方式解决各项争端。



越共中央总书记、国家主席苏林相信越美关系将继续稳定、务实发展，为亚太地区的共同繁荣作出积极贡献。（完）