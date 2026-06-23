会见中，苏林对高雄一行在出席2026年太平洋伙伴关系—太平洋友谊计划（PP-PF26）期间访越表示欢迎，并高度评价在越南广治省举行人道主义及灾害应对与救援活动的重要意义。



苏林强调，越南始终将美国视为具有首要战略意义的重要伙伴，希望与美方一道，推动越美全面战略伙伴关系走深走实，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。



苏林对近年来两国防务合作取得的积极进展表示赞赏，建议双方有效落实所达成的合作机制、计划和原则，并在符合双方需求和利益的领域加强合作。



高雄强调，美国重视对越关系，支持强大、独立、自主和繁荣的越南，并在地区发挥日益重要作用，同时希望在双边、地区和全球层面进一步促进两国的合作。高雄认为，包括海上安全合作在内的防务合作对两国的和平与繁荣以及地区安全、合作与发展具有重要意义。希望进一步扩大两国在海上安全、能力建设、人道主义援助、自然灾害及地区共同挑战应对能力建设等领域的合作。



越共中央总书记、国家主席苏林会见美国代理海军部长高雄。图自越通社

苏林建议美方维持并扩大在越的二恶英清除、地雷和未爆炸物排除以及残疾人援助活动等项目。值此越南伤残军人与烈士日即将到来之际，苏林建议美方促进技术转让，提供相关信息和遗物，协助搜寻并确认越南烈士遗骸身份。



高雄感谢越南政府和人民为美方寻找失踪军人所提供的帮助，并强调，美方将继续兑现在越开展战后重建工作的长期承诺。



高雄强调，作为一名拥有越南血统的人，他将在职权范围内支持并推动在美越南人与祖国保持联系，为国家的和平、强大与发展以及越美关系作出贡献。



苏林相信越美关系将持续稳定、务实、高效发展，为印太地区的和平、合作与发展作出积极贡献。（完）