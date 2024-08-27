越共中央总书记、国家主席苏林会见澳大利亚联邦议会参议长苏·莱恩斯

8月27日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了正对越南进行正式访问的澳大利亚联邦议会参议长苏·莱恩斯（Sue Lines）一行。

苏·莱恩斯祝贺越南在经济和社会发展方面取得的成就，人民生活条件不断改善，越南在国际舞台上的地位不断提高。她相信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党领导下，越南人民将在国家革新与发展事业中取得更多新的巨大成就。

苏·莱恩斯向苏林介绍她与越南国会主席陈青敏的会谈结果，以及会见越南政府总理范明政的结果。她强调，澳大利亚将越南视为东南亚地区的重要合作伙伴，澳大利亚议会支持推进与越南的全面战略伙伴关系。

苏·莱恩斯重申，随着两国关系提升为全面战略伙伴关系，澳大利亚和越南已成为彼此优先和重要合作伙伴，为双方拓展新领域，尤其是气候变化、数字化转型、能源、矿产和维和等领域的合作创造便利条件。她对苏林关于两国合作重要性的意见表示支持，同时高度评价旅澳越南人为澳大利亚的发展和促进两国友关系所作出的贡献。

苏林强调，越南重视与澳大利亚的关系，将澳大利亚视为对外政策中的优先方向之一。

苏林表示，苏·莱恩斯此次访越意义重大，是两国关系提升为全面战略伙伴关系以来的首次正式高层访问，同时高度评价苏·莱恩斯为两国关系发展作出的积极贡献。

苏林强调，两国关系发展良好，政治互信日益得到增强，两国合作潜力巨大，两国在国际和地区问题上有着许多相同的看法。他建议双方通过党、国家和国会等渠道加强两国高层和各级代表团的互访与接触；继续加强经济合作，赞同苏·莱恩斯提出的新合作领域。苏林表示，越南将继续为澳大利亚企业赴越南投资创造有利条件，建议苏·莱恩斯为在澳大利亚生活、工作和学习的越南人继续为澳大利亚的发展以及两国关系的发展作出积极贡献创造有利条件。（完）