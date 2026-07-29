2026年7月28日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正对越南进行正式访问的柬埔寨国会主席昆索达莉（Khuon Sudary）。



昆索达莉强调，柬埔寨高度重视发展对越全面合作关系，将越南的成功视为柬埔寨的成功。她指出，越南—柬埔寨团结传统是两个民族深厚情谊的结晶，在共同克服困难的历程中不断淬炼，并在各种挑战面前愈加牢固。无论国际形势如何变化，两国关系始终坚定不移。把越柬传统友谊传承好发扬好，既是对历史的责任，也是对未来的承诺，应将这一正确理念传承给两国年轻一代，使其继承下去，发扬光大。



昆索达莉表示，柬埔寨国会正与越南国会密切配合，认真履行两国高层承诺和协议。她强调，2026年2月召开的越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会高级会晤所体现的精神和取得的成果是两党、两国牢不可破关系的重要指引。特别是，双方将进一步深化全方位互联互通，推动两国关系稳定、健康、可持续发展。



苏林强调，越南始终支持柬埔寨实现和平、稳定与繁荣发展；并指出，两党、两国关系是双方共同拥有的宝贵财富，应继续推动党际、国会和政府关系提质升级，为两国各部门、各地方深化合作、实现共同发展指明方向。



越共中央总书记、国家主席苏林会见柬埔寨国会主席昆索达莉。图自越通社

苏林对越柬关系不断深入发展，特别是以政治互信为基础的越南共产党与柬埔寨人民党之间的关系持续走深走实感到高兴。苏林高度评价昆索达莉与越南国会主席陈青敏之间的会谈成果，建议两国国会积极推动双边合作项目落地见效，协调研究并出台助推两国关系不断走深走实的政策。



双方强调了两党、两国关系以及越柬老三党、三国关系，特别是政治互信、国防安全紧密合作、经济联系以及人民之间相互理解在新形势下的战略意义。同时，高度评价两党在双边及三边关系总体战略方向中的引领作用，切实指导政府及各部门各地方把双方已达成的各项成果细化、实化、具体化；充分发挥现有合作机制的作用，特别是三国总理、三国国会主席、三国国防部长、三国公安部/内政部长以及三国外长会议机制的积极作用。



双方就共同关心的国际和地区问题交换意见和看法，一致同意在东盟、湄公河次区域合作框架内等地区和国际多边场合上加强协调配合、相互支持。苏林强调了东盟与和平稳定环境对地区和世界各国的重要意义；并强调，越南始终愿与东盟成员国保持密切协调，积极参与东盟共同事务，为维护地区和平、稳定、合作与发展，巩固东盟内部团结与核心作用作出积极贡献等。（完）