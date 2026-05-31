越共中央总书记、国家主席苏林会见新加坡前总理李显龙

当地时间5月30日晚，正在新加坡进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林会见了新加坡人民行动党资政、高级顾问、前总理李显龙。新加坡淡马锡控股公司董事长、总理公署高级顾问、前副总理张志贤一同出席。



李显龙对再次见到苏林表示高兴，高度评价苏林在香格里拉对话会上发表的主旨演讲，认为其体现了对地区共同问题的远见卓识与高度责任感，为危机治理提供了新的思路。

苏林祝贺新加坡取得突出发展成就，继续保持地区乃至全球领先的金融、科技和创新中心地位，并能灵活应对国际环境变化。他高度赞赏并感谢已故总理李光耀及李显龙为新加坡建设与发展所作的重要贡献，感谢其为数十年来不断深化越新友好合作关系付出的努力，推动两国关系成为东盟最具活力和成效的合作典范之一。



双方对越新全面战略伙伴关系建立一年来各领域合作取得的积极、务实和富有成效的发展表示满意，并就新阶段进一步深化双边关系的方向交换了意见。苏林建议新加坡继续支持越南在干部培训、行政改革经验分享、提升国家治理能力和政府运行效率，以及完善新兴领域政策和机制等方面的工作。



李显龙高度评价新加坡人民行动党与越南共产党的战略对话机制，并表示作为人民行动党高级顾问，将继续支持加强两党关系，推动落实两国重要合作项目。



双方一致认为，在当前世界局势复杂多变的背景下，两国应进一步加强协调与合作，既促进各自国家发展，也为东南亚地区的和平、稳定与合作作出积极贡献。（完）