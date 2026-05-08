苏林强调，越南重视发展与斯里兰卡的友好合作关系，其中经贸合作和企业互联互通是重要支柱之一。他指出，此次会见对于推动双方经济伙伴关系，特别是航空、旅游和贸易等领域合作具有重要意义。



越共中央总书记、国家主席苏林会见斯里兰卡Hayleys集团董事长 图自越通社

苏林高度评价Hayleys集团作为斯里兰卡大型知名企业，在多个领域拥有丰富经验和良好声誉。他表示，在两国经济互补性强、合作潜力巨大的背景下，越南希望加强与斯里兰卡大型企业，特别是像Hayleys这样拥有区域市场网络和互联能力企业的合作。



苏林建议Hayleys不仅停留在单一贸易活动层面，而应着眼于建立长期、可持续的合作渠道，发挥市场桥梁作用，协助越南企业对接斯里兰卡分销体系、物流网络及客户资源。同时，鼓励Hayleys继续研究投资越南在航空互联互通、旅游和物流等符合集团优势及越南发展需求的领域；推动农业、工业原材料及深加工产业价值链发展。



苏林还赞同企业提出的农业与加工合作建议，其中包括椰子产业链及相关加工产品开发。



莫汉·潘迪塔格表示高度重视越南市场，希望发挥Hayleys在促进双向航空、旅游及贸易互联互通方面的作用，同时研究在农业、加工及分销等互补性领域开展投资合作。（完）