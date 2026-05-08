越共中央总书记、国家主席苏林会见斯里兰卡议会议长贾加特·维克勒梅拉特纳

在会见中，贾加特·维克勒梅拉特纳议长强调，此次访问将有助于进一步深化两国之间的全面伙伴关系，并在未来一段时间推动各领域全面合作。

贾加特·维克勒梅拉特纳对越南在越南共产党领导下近期取得的经济社会发展巨大成就表示钦佩，希望未来两国继续加强合作，为两国及两国人民带来实实在在的利益。斯里兰卡议会愿与越南国会在国家建设、反腐败工作、数字化转型等领域加强紧密合作。

贾加特·维克勒梅拉特纳强调，苏林总书记、国家主席今日在斯里兰卡议会发表演讲具有历史性意义。该演讲不仅启发了斯里兰卡议员，也激励了该国选民，包含许多值得斯里兰卡在国家发展过程中借鉴的宝贵经验。

苏林总书记、国家主席在会见中发表讲话时，很高兴以新的职务再次访问斯里兰卡，见证斯里兰卡稳定坚实的发展；高度评价斯里兰卡议会在通过相关政策和法律框架以促进经济复苏、推动改革、保障和改善民生方面发挥的作用。

苏林通报了与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克会谈取得的圆满成功，特别是双方一致同意将两国关系提升为全面伙伴关系，并为各领域合作确立了全面、务实的发展方向。

苏林强调了两国议会合作的重要作用，希望双方密切配合，早日签署合作协议，共同有效监督高层协议及已签署的各项合作文件和协议的执行情况，特别是在经济合作领域，力争实现双边贸易额达10亿美元的目标，并分享在数字经济和数字社会体制建设和完善法律体系方面的经验。 苏林总书记、国家主席希望斯里兰卡议会通过各项优惠政策，吸引越南企业在基础设施、服务、旅游、电动汽车、科技、电信等领域赴斯投资；为越南各航空公司早日开通连接两国的直飞航线创造便利条件。苏林也希望斯里兰卡继续为在斯生活、学习和经商的越南人社群提供有利条件。

值此机会，苏林总书记、国家主席转达了越南国会主席陈青敏对贾加特·维克勒梅拉特纳议长及斯里兰卡议员的问候和访越邀请。贾加特·维克勒梅拉特纳议长表示感谢，并郑重邀请陈青敏主席在合适时候访问斯里兰卡。（完）