越共中央总书记、国家主席苏林会见斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐



苏林表示，越南始终珍视、铭记并衷心感谢斯洛伐克在国家建设事业中给予越南的宝贵帮助。越南一贯重视并希望深化与斯洛伐克的关系，斯洛伐克是越南在中东欧地区的首要传统友好伙伴。



苏林高度评价越南政府总理黎明兴与罗贝尔特·菲佐总理的会谈成果，并对两国关系提升为“战略伙伴关系”感到满意，其体现两国高度的政治互信。



罗伯特·菲佐表示，他个人对越南国家和人民怀有非常特殊的感情，始终珍视英雄的越南民族在民族解放斗争中的英勇精神，以及在经济社会发展与国际一体化中充满活力的越南。越南一直是斯洛伐克在发展、融入国际进程中学习借鉴经验的灵感源泉。



会见现场。图自越通社

罗贝尔特·菲佐重申，斯洛伐克始终将越南视为其在东南亚最重要的合作伙伴，以及在亚洲的三大主要伙伴之一。斯洛伐克将与越南密切配合，落实双方所达成的各项协议，特别是在经贸、科技、国防安全、工业、可再生能源、旅游、高科技农业及人工智能等领域。



会上，双方一致同意推进各级代表团互访，将经贸与投资合作打造为重要支柱，重点推动在汽车工业、可再生能源、高技术、数字化转型、人力资源培训及劳务合作等领域的项目实施，同时利用各自门户地位进入东盟和欧盟市场。



双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，强调遵守国际法、以和平方式解决争端，并将民间交流视为巩固两国友好合作关系的重要基础。（完）