越共中央总书记、国家主席苏林会见广东省委书记黄坤明

越通社特派记者报道，在对中国进行国事访问的第一天，8月18日，越共中央总书记、国家主席苏林会见了中共中央政治局委员、广东省委书记黄坤明和广东省委常委。

苏林强调，他就任新职务后首次对中国进行国事访问，是为了与习近平总书记、国家主席和中国主要领导人共同商讨进一步深化和提升越中全面战略合作伙伴关系水平的措施，进而建设具有战略意义的越中命运共同体，符合两国人民利益，为促进地区和世界的和平、合作与发展做出贡献。苏林重申，越南历来高度重视并将对华关系视为头等优先。



苏林还感谢广州市和广东省党委、政府和人民精心保护与越南革命有关的重要历史遗迹，这些遗迹是两党两国和两国人们传统友谊与密切团结的生动象征。 广东省委书记黄坤明表示，苏林总书记、国家主席在对中国进行国事访问期间选择广东省广州市作为访问的第一站恰逢胡志明主席到广州从事革命活动100周年纪念日，体现了越南党、国家对两党两国悠久的传统友好关系的高度重视。

苏林高度评价广东省与越南地方间合作取得的良好成果，为越中关系整体发展作出贡献。苏林总书记、国家主席建议广东和越南各地加强经常性的交流合作；深化各领域务实合作，特别是贸易、投资、战略对接等领域合作；欢迎广东省企业扩大对越南数字化转型、绿色增长、基础设施等领域的优质投资规模。此外，双方增进人文交流、加强干部培训合作，夯实两国民意，为两国关系持续稳定发展注入新活力。

黄坤明重申，广东省委、政府高度重视对越及越南各地关系；肯定了广东省与越南有潜力的地方加强各领域友好交流与务实合作的重视和意愿，为实现两党两国最高领导人共识、促进越中关系更上一层楼发展作出贡献。（完）