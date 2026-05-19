越共中央总书记、国家主席苏林会见印度国防部长拉杰纳特·辛格

5月19日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行正式访问的印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）。



苏林对拉杰纳特·辛格一行表示欢迎，并强调，此访落实了两国刚一致同意建立的增强型全面战略伙伴关系。



苏林强调，越南高度评价印度对地区和平、稳定与发展的作用和贡献；一向视印度为最重要的合作伙伴之一，支持印度继续在地区和世界发挥更大作用；支持并愿发挥桥梁作用，支持印度加强与本地区合作，并充当支持印度加强与地区合作的桥梁，从而为构建和平、稳定、尊重国际法的环境作出贡献。



苏林强调，越印两国拥有传统友谊和高度政治互信；双方一致同意将关系提升为增强型全面战略伙伴关系具有重要意义，有助于巩固政治互信，为多个领域开辟广泛合作机会。他同时建议，双方应继续进一步加强高层和各级代表团互访，推动贸易、投资合作，扩大科技合作，以及加强两国人民之间的交流与往来。



苏林高度评价拉杰纳特·辛格与越南政府副总理、国防部长潘文江的会谈成果，以及两国国防部近期取得的务实合作成果，并建议，双方继续全面、有效落实已签署的合作文件，推动两国防务合作走向深入。

会见现场。图自越通社

拉杰纳特·辛格表示，此访是在苏林总书记、国家主席对印度进行国事访问后不久进行的，体现了印度政府落实高层协议和推动两国关系的强烈愿望和承诺。



拉杰纳特·辛格补充说，印度高层领导、媒体和舆论对苏林访印结果印象深刻，并强调，此访具有特别意义，为双边关系开启了广泛、战略性的合作新篇章。



拉杰纳特·辛格强调，越南是印度“东向行动政策”及发展与地区关系战略中最重要的合作伙伴之一。他高度评价越南在推动地区合作中的作用、地位和积极贡献，并强调，印度将继续推动两国防务合作，扩大高质量人力资源培训合作项目。拉杰纳特·辛格表示，将继续与印度相关部门协调，进一步推动两国科技合作，以及加强两国航空与海运互联互通。



两位领导强调，越印两国在世界和地区问题上拥有共同愿景；将继续保持代表团互访，发挥两国对话机制，包括两国防务部之间的磋商机制，加强信息共享，在地区和国际问题上以及在多边论坛上协调立场。（完）