越共中央总书记、国家主席苏林会见前来递交国书的外国新任驻越大使

8月12日，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了前来递交国书的阿根廷、阿尔及利亚、德国、朝鲜、瑞典等各国新任驻越南特命全权大使。



越共中央总书记、国家主席苏林会见阿根廷大使马科斯·安东尼奥·贝德纳尔斯基（Marcos Antonio Bednarski）时表示，越南历来重视加强与阿根廷的传统友谊和全面合作关系。阿根廷是越南在拉丁美洲的重要伙伴，双方关系不断向前发展，在国际组织和多边论坛上保持相互协调和支持。希望阿根廷继续与越南配合，推动越南与南方共同市场（MERCOSUR ）自贸区谈判早日启动。

阿根廷新任驻越南大使马科斯·安东尼奥·贝德纳尔斯基表示，阿根廷政府高度重视发展与亚太地区国家的关系，越南是其中最优先的合作伙伴之一。2023年两国举办了多项具有意义的庆祝建交50周年的纪念活动。越南是阿根廷在亚洲地区的重要经贸伙伴，希望双方充分发挥各自优势，挖掘合作潜力。



越共中央总书记、国家主席苏林会见阿尔及利亚大使索菲安·柴布（Sofiane Chaib）时表示，越南高度评价阿尔及利亚在非洲和世界的作用，重视发展与阿尔及利亚的传统友好合作关系，建议索菲安·柴布大使同越南有关机构配合，提升两国关系水平，增进双方代表互访，在国际舞台上相互支持， 促进两国贸易投资，协调推动谈判，签署建筑、打击犯罪、教育培训等部分领域的合作协议。

阿尔及利亚新任驻越南大使索菲安·柴布大使表示，越南与阿尔及利亚之间的友好合作历史悠久。10年来，两国贸易增长了两倍，合作空间依然广阔。希望两国在多边论坛、特别是联合国中保持良好合作，分享共同的原则和价值观。



会见德国新任驻越南大使赫尔加·玛格丽特·巴特（Helga Margarete Barth）时，越共中央总书记、国家主席苏林表示，越南国家和政府历来重视巩固和加强与德国的战略伙伴关系，对两国在各领域的合作关系不断得到加强感到满意。建议德国及欧盟继续发出强有力的声音，支持在恪守1982年《联合国海洋法公约》等国际法基础上以和平方式解决东海争端，维护本地区的和平、稳定和航行与飞跃自由和安全。



为发挥两国的潜力与优势，越南国家主席苏林建议双方增进各级代表团互访，提高对话机制作用，有效利用《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA），尽早通过《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）。欢迎德国企业在制造业、交通运输、可再生能源、循环经济、教育培训等领域对越南开展投资。

德国新任驻越南大使赫尔加·玛格丽特·巴特对两国合作关系不断发展感到高兴，并表示德国将在越南建立一所德国国际学校。期待这所学校将成为两国合作关系的象征。2025是越德建交50周年，德方正为此做好各方面的准备工作。



越共中央总书记、国家主席苏林会见朝鲜大使李成国（Ri Sung Guk）时强调了越南重视发展与朝鲜传统友谊的一贯立场，建议双方在地区和国际论坛上保持密切合作和相互支持；表示越南愿为朝鲜半岛及亚太地区的和平、稳定、合作与发展贡献力量。



朝鲜新任驻越南大使李成国表示希望在2024年纪念金日成主席访越60周年之际，与越南有关机构配合开展多项丰富多彩的纪念活动，为2025年庆祝两国建交75周年做好准备工作。

越共中央总书记、国家主席苏林在会见瑞典新任驻越南大使约翰·恩迪西（Johan Ndisi）时对长期以来越瑞传统友谊不断发展感到满意；强调越南人民一直铭记瑞典在越南争取民族独立斗争以及当今的国家建设和融入国际事业中给予的宝贵支持。欢迎瑞典企业加大对越南投资。希望双方增进人文交流，推动贸易投资，加强在基础设施、交通、绿色转型、绿色技术、可再生能源、城市规划、可持续发展、教育培训等领域的合作。



约翰·恩迪西大使表示，目前有许多瑞典大型企业在越南投资，希望促进与越南在创新、可持续发展、应对气候变化、绿色转型等瑞典优势领域的合作；强调将竭尽全力为越瑞传统友谊做出贡献。（完）