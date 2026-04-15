越共中央总书记、国家主席苏林会见中国国务院总理李强

李强对苏林总书记、国家主席以越南最高领导人身份首次对中国进行国事访问表示欢迎，并认为，其体现了越南党和国家对越中关系的高度重视和首要优先，同时相信，此访将为两国全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的命运共同体注入强大动力。



李强重申，中国坚持对越友好政策，始终将越南视为中国周边外交的优先方向。中国共产党、中国政府支持以苏林为首的越共中央委员会胜利完成越南共产党第十四次全国代表大会提出的目标任务，实现到2045年发展成为高收入发达国家的愿景。



苏林重申，越南始终将发展与中国睦邻友好、全面战略合作关系视为一贯方针、客观要求和总体对外路线中的头等优先。越南真诚希望并决心与中国共同推动两国关系全面发展、迈上新台阶。



苏林和李强一致认为，两党两国拥有广泛的利益契合点，两国经济互补性强，合作潜力和空间依然巨大，双方将加强团结，推进全面合作，相互支持与帮助，共同努力进一步增进政治互信和经济互信，有效构建“具有战略意义的命运共同体”，推动双边关系按照“六个更”方向进入新的发展阶段。



会见现场。图自越通社

苏林建议，双方努力确立经济、贸易、投资和旅游合作的新高度，加强更加平衡、可持续的贸易合作，在战略基础设施互联互通方面创造突破，将铁路合作列为最高优先事项，推动与中亚和欧洲国家的对接。同时建议中方提供贷款、人力资源培训、技术转让等方面的支持，助力越南掌握电气化铁路的运营、维护和维修工作，以及推广智慧口岸模式，在边境各地同步部署跨境经济合作区。



苏林同时建议，中方最大限度向越南农水产品和畜产品敞开市场大门，增加自华电力进口能力和产量，推动高质量投资合作，推进在科技、教育培训、金融、农业、环境、人工智能等领域的合作等。



李强完全赞同并高度评价苏林提出的重要方向性意见，同时强调，中方重视与越南的互惠互利合作，建议双方集中优先部署战略基础设施互联互通合作，特别是铁路领域的技术、人力资源培训、资金动员合作，落实好连接两国的各条标准轨铁路项目，推动多式联运物流对接。中方愿与越方协调，推动进出口平衡发展，中国将从越南进口更多优质农产品，支持越南参与“共享大市场·出口中国”系列活动，以及共同合作建设跨境经济合作区。



李强重申，中国鼓励扩大双边投资，以及建设区域安全、稳定的供应链和生产链；支持越来越多有实力的中国企业扩大对越南的高质量投资。李强建议，双方共同研究、推动新的先进合作领域，重点是将科技、数字化转型、改革创新、人工智能成为双方合作的新亮点。



双方一致同意继续密切多边协调配合，一致同意共同管控好和处理好分歧，维护海上和平稳定，巩固各自国家发展的有利环境。苏林建议，双方认真落实高层共识，换位思考，尊重彼此合法正当权益，通过符合国际法、特别是1982年《联合国海洋法公约》的和平措施解决争端和分歧。同时，妥善处理渔船、渔民问题，尽早达成实质性、有效力和符合国际法的 “东海行为准则”。（完）