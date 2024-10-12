越共中央总书记、国家主席苏林会见中国国务院总理李强

10月12日晚，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央总部会见正在对越南进行正式访问的中国国务院总理李强。

苏林对李强首次访越表示欢迎，强调此访对推动两党两国关系走深走实、全面发展具有重要意义，符合两国人民的愿望和共同利益，为对地区乃至世界和平、合作、发展做出贡献。

值此中华人民共和国成立75周年之际，苏林对新中国成立以来中国党、国家和人民取得的巨大成就，特别是改革开放取得的成功表示祝贺。苏林强调，越南将发展对华关系视为越南外交政策的头等优先方向。



李强对访问越南表示高兴并强调，此访旨在落实两党两国最高领导人近期达成的共识，讨论推进中越全面战略合作伙伴关系和中越命运共同体迈向新发展阶段并取得更多实质性成果的具体举措。

李强对越南人民在越南共产党领导下取得的重要成就表示祝贺。李强强调，中方始终将对越关系放在周边外交的优先方向；中国党和政府一贯支持越南革新事业和社会主义建设与发展事业。

在友好互信的气氛中，双方互相通报了各自党情国情。苏林介绍了新时期经济社会发展、党政建设工作、反腐败斗争等方面取得的积极成效以及越共十四大筹备工作情况。越共十四大被确定为一个重要的里程碑——开启越南胜利实现社会主义建设目标的新时代。

双方共同回顾了近年来双边合作取得的突出成果并一致认为，双方已认真、积极落实已故总书记阮富仲和习近平总书记、国家主席2022年和2023年历史性访问以及苏林总书记、国家主席对中国进行国事访问期间达成的重要高层共识，形成了各层次、各部门、各领域充满活力、卓有成效的交流合作。

苏林和李强一致同意保持高层互访和各级别定期交往；促进政党外交、国家外交、民间外交等渠道同步高效发展；推动国防安全、外交等领域合作向前发展，携手有效应对非传统安全挑战；提高两国现有合作机制的有效性，同时高效开展新合作机制等。

双方一致同意切实指导两国各级各部门和地方采取强有力措施深化各个领域务实合作，推动经贸合作提质增效，维护边境贸易畅通，建设智慧口岸；加强“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作，其中重点推进铁路互联互通合作。

苏林热烈欢迎并为中国企业赴越开展大规模、应用先进技术且代表中国发展水平的投资项目，给两国和两国人民带来实实在在的利益创造便利条件。李强强调，中方将为越南农产品开放市场，支持越南在中国设立贸促办公室。

双方一致同意扩大科技、生产链供应链、绿色发展、数字化转型等领域合作范围。2025年，两国即将迎来建交75周年，因此双方一致同意配合开展“越中人文交流年”框架内各项活动，努力按照“六个更”方向推动双方关系向前迈进。

关于海上问题，双方就维护东海和平、稳定的重要性达成共识。苏林提议双方认真落实高层共识；指导各级各部门积极采取行之有效措施管控好和解决好分歧；在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上提升双方合作关系水平。（完）