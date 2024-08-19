越共中央总书记、国家主席苏林会见中国国务院总理李强

据越通社特派记者发回的报道，19日，正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在首都北京钓鱼台国宾馆会见了中国国务院总理李强。

李强表示重视和永远铭记已故阮富仲总书记对两党、两国关系做出的巨大贡献。李强热烈欢迎苏林总书记、国家主席任总书记后首访就来到中国，认为其充分体现越南党和国家对越中关系的重视和头等优先；表示相信苏林此次访问将继续为推动越中全面战略合作伙伴关系、越中命运共同体迈进新发展阶段，取得更务实成果注入强劲动力。李强强调，中国始终将对越关系视为中国周边外交政策中的优先方向；中国党和政府一贯支持越南全面推进革新事业，加快国家工业、现代化，尽早成功建设符合越南条件的社会主义。

苏林强调，此次对中国进行的国事访问旨在继承、延续越南党和国家、包括已故阮富仲总书记在内的越南历届领导人对越中关系的高度重视；强调越南始终将发展越中睦邻友好和全面合作是越南独立自主、多边化、多样化对外路线的战略选择和头等优先；将继续巩固和发挥双方高层领导就提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体达成的重要成果和共识。

苏林和李强一起回顾近期双边合作中取得的突出成果；对两党、两国迈出历史性发展步伐、达到时尚最深刻、全面和务实的程度，取得许多重要成果：政治互信得到巩固；高层和各级代表团互访频繁、贸易合作增长、中国对越投资猛增、旅游合作强劲复苏、地方合作和民间交流活跃等感到高兴。

双方认为两国之间合作潜力仍巨大，一致努力进一步增强政治互信和经济互信，有效构建具有战略意义的越中命运共同体、推动双边关系按照“六个更”方针迈进新的发展阶段；保持高层和各级代表团互访，推进党际、政府、国会/人大、祖国阵线/政协等渠道上的交流和合作；扩大在外交、国防和安全等重要领域的合作，推进务实合作取得更大的成果；推进地方合作和民间交流，举办好庆祝两国建交75周年系列活动，为越中关系发展夯实社会根基和创造新动力，在多边框架和机制保持密切合作和互相给予支持。 苏林欢迎中方参与建设越中3条标准轨铁路项目以及万象-永昂铁路、河内城铁项目，建议中方继续对越南优质农产品开放市场，为越南设立驻重庆总领事馆和驻华贸易促进办事处创造条件；促进在越投资具有先进技术的大型投资项目；尽快试运行智能口岸；推动本币支付领域的合作研究；加强科技创新、绿色转型、数字化转型、高科技农业以及教育、文化、旅游等领域合作。

李强高度评价苏林总书记、国家主席的意见，表示两国要坚持合作共赢，实现共同发展。中方愿保持各级代表团互访交流，发挥双边合作指导委员会作用，加强铁路项目合作，为越南增加优质农水产品对华出口创造有利条件。李强建议双方深化睦邻友好关系，增进人文交流，开展职业技能培训领域的民生项目，发挥越中友谊宫作用；重申，中方坚持真正的多边主义，愿与越方在多边机制和场合上保持合作。

双方还就共同关心的地区和国际问题交换了看法，一致同意共同管控和妥善处理分歧，维护海上和平稳定，为两国发展营造有利环境。苏林建议双方严格落实两国高层共识和《越中关于指导解决海上问题基本原则协议》，尊重国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），尊重彼此合法权益，充分发挥海上问题谈判机制作用，妥善处理渔船问题，管控好海上局势，维护双边关系积极稳定发展态势和地区和平、稳定。（完）