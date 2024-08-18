越共中央总书记、国家主席苏林会见中国友好人士代表

越通社特派记者报道，正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林8月18日上午在广东省广州市会见了友好组织代表、革命将领家属、曾经参加援越抗战的专家、顾问，参与越南革命文物保护工作的干部和员工，典型中国知识分子，学者，越南问题研究人员，前中国驻越南大使和中国青年等代表。

中国代表们满怀激动地回忆起胡志明主席在华期间的那一段记忆；与越南伤残军人并肩疗伤；分享在中国保护和传承越南革命历史文物价值的活动；强调，将继续继承和发扬“越中友谊情深 同志加兄弟”精神，坚持理想和信念，致力于各自国家的建设和发展事业。

中共中央政治局委员、广东省省委书记黄坤明重申，广东人民将继续继承和弘扬中越友谊，恰似一股股涓涓细流,汇聚成中越友谊的大河。胡志明主席和毛泽东主席等两国几代领导人和人民精心培育的越中友谊将永远成为两国和两国人民共同的宝贵财富，需要不断将其发扬光大。

苏林总书记、国家主席苏林高兴再次见到始终为推动越中传统友谊和全面战略合作伙伴关系向前迈进贡献力量的中国朋友、同志们和各界代表。

苏林总书记、国家主席对此次访华第一站来到广州——胡伯伯在出国寻找救国之路13年后100年前往的地方表示感慨千万。就在这里，胡志明主席为成立越南共产党进行理论和组织筹备，成立越南革命青年同志会，培养出黎鸿峰同志、胡松茂同志和两国将军阮山等越南共产党优秀领导人。

广州也是胡志明主席在越南进行革命活动并积极参加中国革命运动和共产国际的地方。越中两国革命人士并肩战斗的历史是世界无产阶级革命斗争运动的光辉典范，为越中友好关系奠定了坚实的基础。

苏林感谢中国党、广东省党委和政府关心精心保护越南青年革命同志会旧址、范鸿泰烈士墓等两党两国和两国人民传统友谊、团结之象征。

苏林总书记、国家主席重申，越南党、国家和人民始终珍视并感谢中国党、国家和中国人民对越南人民过去的革命事业以及当今的国家建设和发展事业所提供的支持和宝贵帮助。

苏林深信每一位代表，无论是谁，在任何工作岗位上，都希望越中关系万古长青、世代相传，并将继续为夯实更加牢固的两国民意基础作出贡献，正如中共中央总书记习近平2023年12月访越期间双方所发表的越中联合声明中所强调“民意基础更牢”作出贡献。（完）