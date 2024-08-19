越共中央总书记、国家主席苏林会见中国全国政协主席王沪宁

据越通社特派记者发回的报道，19日，正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在首都北京人民大会堂会见了中国人民政治协商会议全国委员会主席王沪宁。

苏林强调越南党和国家特别重视巩固和发展与中国党和国家的关系，将其视为越南对外政策中的战略选择和头等优先；越南坚持“一个中国”政策，支持中国强大发展，发挥对地区乃是世界和平、合作与发展的重要作用。越南党、国家和人民始终铭记中国党、国家和人民所向越南此前争取民族独立、实现国家统一斗争和当今国家建设与发展事业提供的巨大、至情帮助和支持。越南党和国家领导班子将继续继承已故阮富仲总书记与中共中央总书记、国家主席习近平达成的共识。

王沪宁强调，中国将对越南关系视为周边外交政策的优先方向，始终支持越南成功建设符合本国情况的社会主义，维持战略自主，在地区和国际起着日益重要的作用。

苏林表示希望双方继续通过高层互访、两党合作交换机制继续加强两党信息、经验、理论和实践交换。苏林建议双方加强高级和各级代表团互访，有效发挥公安、国防和外交等重要部门之间的合作机制，推进越南祖国阵线与中国全国政协之间的友好合作；鼓励各级、各行业和地方推动双边关注的合作领域，如加强越南农产品进口，建设连接两国的铁路，吸引对大规模、优质、代表中国发展水平项目的投资；进一步推动旅游强劲复苏。苏林希望双方加强在拥有共同利益问题上的多边配合；进一步扩大民间交流，让两国之间的传统友好情谊世代相传。

王沪宁赞同苏林总书记、国家主席的合作愿望和建议，表示中方愿推动两国各渠道、各层次交往；推动各领域务实合作，发挥中越双边合作指导委员会的统筹协调作用，共创合作共赢局面；赞赏越南提出有关增加越南商品特别是农产品进口以及扩大数字经济、绿色经济、信息技术等新领域合作，推动“一带一路”和“两廊一圈”对接，给双方民众和企业带来了实实在在的利益等的建议；高度评价越南革新政策近40年来在理论和实践方面取得的成果以及越共十四大准备工作；介绍中共二十届三中全会的重要成果；强调将与越南一道努力，落实好两党两国高层领导人的共识，建议双方加强理论交流，为各自国家社会主义建设作出贡献，同时增进人文交流，落实好民生领域的合作项目。

双方就海上问题坦诚交换了意见，共同强调维护地区和平稳定的重要性。苏林建议双方妥善管控海上分歧，通过换位思考，尊重彼此合法权益，根据1982年《联合国海洋法公约》等国际法，以和平方式解决争端，携手努力，把东海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海。（完）