在会见中，双方互相通报了各自党情和国情以及两国立法机构运作情况，对两党、两国关系稳中向好以及越南国会与中国全国人大之间合作交流取得积极进展感到高兴。

越共中央总书记、国家主席苏林会见中国全国人大常委会委员长赵乐际。图自越通社

苏林也希望两国立法机构充分发挥立法和监督职能，推动双方外交、国防、安全、贸易、投资、旅游等领域合作向更深层次更广范围拓展；建立铁路合作特殊机制，筑牢能源安全屏障，使科技合作成为新亮点。



苏林建议越南国会和中国全国人大在开展宣传活动，增进互相了解过程中充分发挥代表人民意志和愿望的民选机构作用；共同推动海上分歧更好管控和妥善处理，确保符合国际法，为各自国家发展营造和平稳定环境，维持双方友好感情。



赵乐际对苏林所提出关于推动两党、两国关系向前发展，加强越南国会与中国全国人大之间合作交流的重要意见和建议给予好评并表示赞同。他强调，中国全国人大愿同越南国会进一步加强友好交往与务实合作，邀请越南国会主席陈青敏早日访华，共同主持两国立法机构联委会第二次会议，互换立法和监督经验，共同推动两国发展战略对接迈向更高水平，加强文化、教育合作和民间交流，为构建具有战略意义的越中命运共同体作出积极贡献等。（完）