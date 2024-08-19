越共中央总书记、国家主席苏林会见中国全国人大常委会委员长赵乐际

据越通社特派记者发回的报道，19日，正对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在首都北京人民大会堂会见了中共中央政治局委员、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际。

在真诚、友好、开放的气氛中，双方互相通知各自党情国情；介绍越南社会主义法治国家建设和中国全面依法治国的信息；对越南国会与中国全国人大之间的合作交流取得良好进展表示高兴；深入沟通并就加强越中故全面战略合作伙伴关系、深化越中命运共同体建设的措施达成许多重要共识。

苏林强调，越南党和国家坚持继承和弘扬已故阮富仲总书记的政治遗产；将巩固和发展对中友好合作关系视为越南独立自主、和平、友谊、合作与发展、多边化、多多样化对外关系的对外路线中的一贯主张、战略选择、头等优先。苏林强调，愿同中共中央总书记、国家主席习近平以及中国其他主要领导一道建设良好、互信、同方向的工作关系，引领两党、两国关系不断迈上新台阶。

赵乐际强调，中国将越南视为中国周边外交政策中的优先方向。中国党、国家和人民希望同越南党、国家和人民一道不到巩固、维护和发挥“同志加兄弟”睦邻友好关系，推动构建具有战略意义的命运共同体，为各自国家社会主义现代化国家建设工作做出贡献。 苏林诚挚邀请赵乐际访问越南，同越南国会主席陈青敏共同主持召开越中议会合作机制首次会议；建议越南国会与中国人大增进各级代表团互访和交流，为深化两国立法机构之间的友谊与合作做出贡献，符合两党两国关系的新定位。同时推动立法工作经验交流；发挥监督作用，督促两国政府落实两国高层领导人所达成的共识和协议；在地区和国际议会机制内相互支持；加强协调，确保双方所参与的国际条约得到有效落实，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。

赵乐际对苏林总书记、国家主席关于发展越中两党两国关系、加强越南国会与中国人大交流合作、推进构建越中命运共同体等的意见表示赞同。建议双方不断提高互联互通水平，特别是铁路、公路互联互通，推动跨境合作区建设。他重申，中方愿意进口越南农产品，推动民生项目，在2025年两国建交75周年之际开展多项庆祝活动；妥善处理领土边界问题。赵乐际强调，中国全国人大愿进一步推进和深化同越南国会的友好交往和务实合作，为两国和两国人民带来实实在在的利益。

*此前，苏林一行造访了中国人民领袖、越南人民亲密的同志——毛泽东主席纪念馆。（完）