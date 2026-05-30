越共中央总书记、国家主席苏林会见东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔

2026年5月29日，在赴新加坡出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲期间，越共中央总书记、国家主席苏林会见了东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔（José Ramos-Horta）。

苏林对东帝汶正式成为东盟成员国表示祝贺，并强调，这是东帝汶乃至东盟发展进程中具有历史性意义的里程碑，开启了东帝汶与本地区各国更深层次合作与对接的新阶段。他重申，越南一向高度重视与东帝汶的友好和全面合作关系；愿意继续向东帝汶分享发展与融入国际社会的经验，与东帝汶在东盟大家庭中保持密切协作。

若泽·拉莫斯·奥尔塔强调，越南始终是东帝汶亲密的朋友和可靠的伙伴，希望越南继续分享经济社会发展、体制建设、人力资源培训和融入国际社会等经验。

两位领导人对越东关系近期取得积极进展感到高兴，双方保持各级代表团的互访与接触，为增进政治互信并拓展多领域的合作做出了贡献。双方认为，两国在经济、贸易、投资、农业、电信、教育培训及民间交流等领域的合作持续取得诸多积极成果，为推动新阶段两国关系更加务实、有效发展奠定了良好基础。

谈及未来合作方向时，两位领导一致同意继续促进高层互访与接触；充分发挥党、国家、国会等渠道及民间交流的效果；有效落实已达成的协议；分享在治理、发展和融入国际社会的经验，扩大在电信、数字化转型、农业、能源、教育培训以及高素质人力资源开发等越南具有优势和东帝汶具有需求领域的合作。两位领导人认为，加强两国企业、地方和人民之间的对接将有助于拓展务实合作，同时协助东帝汶提升参与东盟各合作进程的能力并做出有效的贡献。

探讨双方共同关心的国际和地区问题时，两位领导人一致同意在东盟、联合国及多边机制中加强磋商与配合；与东盟各国巩固团结、增强内部凝聚力，并在地区和国际环境持续复杂多变的背景下发挥东盟的核心作用。 两国高层同意继续紧密配合，推动越东关系日益务实、有效发展，为地区的和平、稳定、合作与可持续发展做出积极贡献。（完）