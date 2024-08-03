越共中央总书记、国家主席苏林主持记者会

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义，越共中央委员、中央办公厅主任阮维玉共同主持记者会。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央委员出席；各部委、行业、中央机关、河内市等的领导和代表以及国内外新闻机构的记者一同出席记者会。



越共中央总书记、国家主席苏林在记者会上发表讲话强调，越南特别出色的领导人，坚定忠诚，享有崇高威望的共产党员，越南革新时期领导人德才兼备、智慧和本领的现身——阮富仲总书记的逝世是越南党、越南民族和越南人民的重大损失。此时此刻，全党、全国人民、全军和国际友人仍然对这位杰出领导人的逝世感慨万分，倍感惋惜和悲伤。



但是，面对党和国家对建设和发展国家、照顾民众生活的长期而紧迫的任务要求，越共中央政治局、中央委员会决定完善党和国家领导班子，先是越共中央总书记职务。



越共中央总书记、国家主席苏林强调：“这是当前党和国家为确保领导角色以便胜利落实越共十三大奋斗目标的迫切要求；为做好各级党代会，面向越共十四大的准备工作；为实施建党一百年和建国一百年的战略目标奠定坚实基础；同时，为国家未来的发展指明方向，使越南与五大洲强国并驾齐驱，为世界和平与发展做出贡献。



越共中央总书记、国家主席苏林表示，总书记职务的补选工作按照党章、越共十三届中央委员会人事工作方向和党有关干部工作条例的相关规定进行；这不是一个新问题，在越南共产党历史上，长征同志和黎可漂同志曾经在任期内补选为总书记。



总书记候选人预备人选酝酿推荐工作严格按程序规定进行，完全符合党有关标准、职称、程序的规定。确保稳定性、继承性和发展阮富仲总书记、历届领导人和历届中央委员会所取得的经验和成就，对党和国家的共同事业高度负责。中央政治局和中央委员会在推荐和选举越共十三届中央委员会总书记职务问题上进行了民主讨论，考虑了多方面因素，达成了高度共识。



获中央政治局推荐，中央委员会信任选举并授予总书记职务这一重任，越共中央总书记、国家主席苏林表示，深深意识到这是一份崇高荣誉，同时也是对党、国家和人民；祖先的传统和拥有千年文化的豪迈激昂英雄历史；老前辈；越南成功实施革新政策和社会主义建设要求等的崇高重任。



在越共中央总书记的岗位上，越共中央总书记、国家主席苏林强调将同越共中央委员会、中央政治局、中央书记处继承和大力弘扬党的光荣传统和宝贵经验；最大限度地发扬“自主、自信、自力、自强、民族自豪感”的精神；加强党内团结和民族大团结； 统一思想与行动，凝聚党心民心；努力胜利地落实党的方针政策和路线，先是越共十三大决议；尽心尽力为光荣的越南共产党的事业，富强、民主、公平、文明的越南社会主义共和国而奉献，让越南人民过上温饱幸福的生活。



坚定不移、创造性地运用和发展马克思列宁主义、胡志明思想、民族独立目标、社会主义和党的革新路线；维护国家和民族的最高利益；全心全意为祖国服务，为人民服务，把人民的幸福当作自己的快乐和奋斗目标；全面深入关怀人民群众的生活。“以经济社会发展为中心，以党建为关键，以文化发展为精神基础，以确保国防安全为重要而持久的任务；将民族力量与时代力量相结合，最大限度地挖掘内部资源和潜力，利用外部资源，视内部资源和人力资源为重中之重。” 越共中央总书记、国家主席苏林强调。



继续带领全党、全民、全军贯彻有效落实越共十三大确定的战略突破口。



其重点包括坚持维护独立自主；增强国防和安全实力；坚决坚持维护祖国领土、海洋岛屿、空域的独立、主权、统一和领土完整；坚持独立、自主、多边化、多样化的外对外路线，不断增强越南对世界和地区和平与发展作出的贡献。



与此同时，在建国卫国事业中发挥民族大团结力量。 坚定“以人为本”、 “人民是革新事业的主体和中心”的立场、观点，将其落到实处；确保全体人民都能享受革新和发展事业的成果，在安全环境中过上幸福的生活，不让任何人掉队。



此外，着力建设真正廉洁强大的越南共产党；坚定不移地反对腐败和消极现象，建设德才兼备、有信誉、有胜任力、全心全意为祖国和人民服务的干部党员队伍。



继续大力促进经济社会发展，增强国家实力；大力促进投资、生产和经营；最大限度地利用社会资源，促进国家可持续发展、环境保护和应对气候变化。



激发弘扬越南文化和社会主义越南人民最高价值观的精神、意志和决心，建设富强、民主、公平、文明的越南。



优先指导确保文件的效果和质量；做好各级党代会的筹备工作，确保越共十四大胜利召开。



越共中央总书记、国家主席苏林表示：“我们愿忠实地继承胡志明主席的伟大事业，继续落实他老人家的崇高理想和包括已故总书记阮富仲在内的历代领导人的遗产；同全党、全民和全军一道，不断努力创造新的发展奇迹，成功落实伟大胡志明主席的遗训和民族的梦想：‘全党、全民团结一致，力争建设和平、统一、独立、民主、富强的越南国家，为世界革命事业做出应有的贡献。’”



越共中央总书记、国家主席苏林坚信，凭借正确、符合规律的政治路线；始终把为人民服务作为奋斗目标，为工人阶级、劳动人民和整个民族的利益而努力，致力于民族独立和社会主义的目标；在赢得人民的衷心信任和国际友人的支持下，越南党一定会发扬优良传统，日益成长壮大、与民族同在、永远与人民心连心。



越共中央总书记、国家主席苏林希望继续得到革命老前辈，党和国家、祖国阵线和团体的领导人和前领导人，以及各机关、部门、行业机构、地方、各界、全国同胞和战士、海外侨胞、国际友人、合作伙伴等的宝贵帮助，使其顺利完成各项工作任务。



记者会上，越共中央总书记、国家主席苏林同党和国家领导代表就颇受关注的问题回答了国内外记者的提问。（完）