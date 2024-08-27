越共中央总书记、国家主席苏林主持召开越共十四大文件起草组会议

8月27日，在越共中央总部，越共中央总书记、国家主席、越共十四大文件起草组组长苏林主持召开文件起草组会议，对文件编辑小组根据越共十三届九中全会批准的政治报告大纲起草的政治报告草案。

出席会议的有各位中央政治局委员，包括越南政府总理范明政，国会主席陈青敏，中央书记处书记梁强，以及文件起草组成员、文件编辑小组成员出席。

会上，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主任、文件起草组常委、文件编辑小组主任阮春胜发表了文件编辑小组关于政治文件草案呈文。

苏林发表总结讲话时强调，政治报告是核心内容，因此要体现在观点和主张，就革新40年后，越南民族的新历史起点、新纪元达成共识，增强干部、党员和人民对党的正确路线的信心，坚定不移走胡志明主席和越南民族所选的走向社会主义道路和目标。

苏林要求贯彻落实已故总书记阮富仲的指导思想，尤其是文件起草工作中的三个基本原则，即坚定与创新，继承与发展，将理论与实践、理论研究与实践总结、政策导向之间的结合做到整体把握、融会贯通。 为了使政治报告真正成为党的智慧和富有创造力的产品，苏林强调，文件起草组和文件编辑小组必须充分发挥民主和集体智慧。在讨论和磋商过程中，要虚心听取、尊重彼此意见，进而形成高度一致。

苏林强调，文件起草组、常务委员会以及文件编辑小组在接下来的工作中任务艰巨，到第十三届中央委员会第十次会议的时间已不多，需要付出极大的努力继续完善政治报告草案，相关部门单位需要紧密协调，确保以最高质量和按时完成这项极为重要且意义重大的工作。（完）