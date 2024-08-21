越共中央总书记、国家主席苏林主持召开越共十四大人事组第二次会议

21日，越共中央总书记、国家主席、十四大人事组组长苏林主持召开人事组第二次会议。

此次会议集中讨论越共十三大中央委员会人事工作总结报告草案和制定越共十四大人事工作方向；中央政治局越共十三大人事工作总结呈文草案和越共十四大人事工作方向；越共十四大人事工作方向草案，以提请政治局的意见，其后将按照规定征求各级党委、组织和机关的意见。

越共中央政治局委员、政府总理范明政，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记梁强，越共中央政治局委员、中央组织部部长黎明兴；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈锦绣等与会。

苏林在会议上发表总结讲话时指出，继续深入贯彻，就干部工作和党的十四大人事准备工作的地位、意义、作用和重要性的认识达成一致；继承和集体化原人事组组长已故阮富仲总书记在人事组第一次会议上提出的思想和各大方向。特别，需基于越共十三大人事工作总结结果，制定越共十四大人事工作方向。

苏林要求大会人事工作需尽快进行，但需保持谨慎，确保党内部团结和同意；确保保持党的领导和执政作用。获选择的人事需是领导能力强、业务精、在党和人民内获信任度高的干部。人事准备工作需确保中央委员会、政治局、书记处、各级党委和党组织的直接、全面、经常性、连续性、密切和民主地领导；需把党、国家和民族的利益放在首要位置。

苏林强调，人事组的任务重大而艰巨，较为敏感。苏林要求人事组成员们继续对该组各重要工作事项进行指导并提出意见。（完）