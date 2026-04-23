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越共中央总书记、国家主席苏林为韩国总统李在明举行隆重欢迎宴会

4月22日晚，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人吴芳璃在河内主持隆重宴会，欢迎正在对越南进行国事访问的韩国总统李在明及夫人金惠景。 在充满友谊的气氛中，苏林代表越南国家和人民，热烈欢迎李在明总统及夫人和韩国高级代表团访越。

苏林强调，30多年来，两国关系取得了跨越式发展，政治互信达到高水平且日益务实，并在高效合作的基础上提升为全面战略伙伴关系。

两国过去一段时间取得的卓越合作成就，生动证明了两国关系的规模。不仅如此，双方合作正向科学技术、创新、数字化转型、能源、基础设施等高附加值领域扩展，这些领域的合作也在不断深化。

苏林坚信，越韩全面战略伙伴关系将日益强劲、务实、高效发展，为两国人民以及地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。

李在明总统在答词中，对越南国家和人民给予代表团的热情、友好接待表示诚挚感谢。

李在明希望韩国将成为越南牢不可破的合作伙伴，与越南在充满活力、强劲崛起的转型征程中同行。作为彼此全球核心合作伙伴，两国将进一步深化科学技术、创新、数字化转型等领域的合作，这些领域正是越南确定的未来增长目标的关键支柱。李在明期待越韩两国携手并进，共同开启和平繁荣的未来。

韩国总统强调，今天的愿景与承诺将汇聚成合作的洪流，最终在两国共同繁荣的大海中交汇。韩国将始终是越南忠实的合作伙伴，与越南并肩前行。他希望这一时刻将成为一个重要里程碑，进一步深化两国的友谊与互信。（完）

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越南政府总理黎明兴：优先投入资源，提高战略技术、高新技术与核心技术的支出比重

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黎明兴总理在会议上要求科学技术部必须集中精力落实好越共中央政治局第57-NQ/TW号决议、中央第18-KL/TW号结论，以及中央关于科学技术发展、创新与数字化转型指导委员会和政府领导小组的相关结论。其中，要优先投入资源，力争掌握核心技术和战略技术。
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