越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行会谈

4月22日下午，欢迎仪式结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行了会谈。



苏林热烈欢迎李在明总统及夫人和韩国政府高级代表团访问越南，强调李在明总统是越南第十六届国会选举产生新一届领导班子后，首位对越南进行国事访问的外国元首。苏林强调，此次访问是越韩全面战略伙伴关系稳固、高效及高度政治互信的最生动体现。



李在明总统强调两国关系是特殊且亲如兄弟的关系。李在明表示，韩国将成为与越南并肩前行的可靠伙伴，助力越南实现到2030年成为具有中高收入的发展中国家、到2045年成为高收入发达国家的目标。在两国过去一段时间富有成效的合作基础上，他强调愿与苏林总书记、国家主席及越南其他主要领导人一道，推动越韩全面战略伙伴关系朝着共同繁荣的未来不断发展。



在友好、亲切的气氛中，两国领导人就各自国家情况、双边关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。双方一致同意，将政治互信与战略合作提升至新高度；有效落实现有机制与合作协议；扩大在外交、国防、安全等关键领域的切实合作；并协调解决非传统安全问题及跨境犯罪问题。



双方强调在当前新形势下落实经济互联互通战略愿景，共同努力实现到2030年双边贸易额达到1500亿美元的目标；承诺继续提供贸易便利，互为对方商品开放进出口市场；支持越南企业加入韩国的生产供应链，助力越南建设独立自主的经济体系。



越共中央总书记、国家主席苏林讲话。图自越通社

苏林高度评价韩国企业在越南经济社会发展过程中所做出的贡献；欢迎韩国企业扩大在基础设施建设、智慧城市建设、半导体、大规模AI数据中心、智慧港口合作以及新一代港口建设等优先领域的投资规模。



李在明希望越南政府继续关注并协助解决韩国企业在越投资过程中面临的困难和障碍；承诺将与越方密切配合，有效落实经济协作推进基金（EDCF）和经济发展合作基金（EDPF）的资金，重点投入越南的战略基础设施领域。



双方一致同意加强科技、创新与数字化转型合作，使其成为推动双边合作及各自国家发展目标的重要动力。苏林建议双方加强联合研究与技术转让，并建议韩方继续支持越南落实越韩科学技术研究院（VKIST）项目。



韩国总统李在明讲话。图自越通社

李在明对苏林总书记提出的建议表示赞同并给予高度评价，强调韩方愿在人工智能、半导体、清洁能源、人力资源培训等未来产业领域分享技术，助力越南实现国家现代化及先进科技发展；同时建议双方加强两国创新生态系统与创新创业的对接。



两国领导人一致认为，继续扩大文化、教育及民间交流合作将为两国关系长期可持续发展奠定坚实基础。双方同意继续关心、支持并保护在对方国家生活、学习和工作的本国公民（包括多元文化家庭）的正当权益；加强地方间务实合作，以此促进两国的人文交流。



在多边论坛合作方面，苏林表示愿与韩方合作有效落实《2026-2030年东盟-韩国行动计划》，并同湄公河国家协调，推动在2026年内举行湄公河-韩国峰会，从而最大限度发挥潜力，加强经济互联互通，构建具有韧性和可持续性的新价值链。



两国领导人就维护东海和平稳定、确保符合国际法及1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的合法正当权益分享了共同战略愿景；并强调了促进朝鲜半岛和平的重要性。



会谈结束后，苏林与李在明共同见证了两国各部委签署的12份合作协议及谅解备忘录的签署。



同日晚上，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人举行隆重宴会，欢迎李在明总统及夫人对越南进行国事访问。（完）