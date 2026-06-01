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越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈

越通社特派记者报道，对菲律宾进行国事访问期间，6月1日，在首都马尼拉马拉卡南宫出席国事欢迎仪式后，越南国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）举行了会谈。

越通社特派记者报道，对菲律宾进行国事访问期间，6月1日，在首都马尼拉马拉卡南宫出席国事欢迎仪式后，越南国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）举行了会谈。

费迪南德·马科斯总统热烈欢迎越共中央总书记、国家主席苏林及夫人和越南高级代表团访问菲律宾；强调此次访问意义重大，是越共中央总书记首次访问菲律宾，且恰逢两国建交50周年（1976—2026年）之际进行。​

费迪南德·马科斯总统强调，越南是菲律宾在东南亚区内唯一建立战略伙伴关系的国家，证明了菲律宾对双边关系的高度重视。在越共中央总书记、国家主席苏林此次访问期间，双方正式将关系提升为增强型战略伙伴关系，助力进一步巩固双边关系，在政治、国防安全及其他务实领域上开启新的合作阶段，造福两国人民，促进地区的和平、稳定与发展。

越共中央总书记、国家主席苏林强调，越南始终高度重视并希望在共同致力于和平、稳定及深化国际法治的承诺基础上，全面深化与菲律宾的睦邻友好关系。

会谈中，两国领导人对两国自2015年建立战略伙伴关系以来，特别是马科斯总统于2024年1月对越南进行国事访问后，双边战略伙伴关系取得的积极且高效的发展成果感到高兴。双方一致同意发表联合声明，将越南与菲律宾关系提升为增强型战略伙伴关系，开启双边合作发展的全新时代。

双方一致同意配合制定未来落实新关系框架的行动计划；同意通过加强高层接触与代表团互访、发挥各项合作机制作用、增强各渠道以及两国各级别、各部门和地方之间的关系，来增进政治互信，为两国关系奠定坚实的战略基础。

双方一致同意巩固并推进在国防安全、海洋与大洋领域的务实合作；通过建立协调机制，维护地区航行与飞越自由，保持地区和平与稳定；分享打击“非法、不报告和管制”（IUU）捕捞活动的经验，保护海洋环境并促进渔业可持续发展。

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会谈现场。图自越通社

双方就实现经济合作突破、为两国人民带来务实利益及助力各自国家发展的大方向达成一致；强调力争尽早实现双边贸易额达到100亿美元的目标，减少贸易壁垒，推动潜在商品出口多元化，向彼此的农产品（包括各自的鲜果）开放市场；将合作拓展至数字经济、绿色经济、海洋经济、高科技农业、可再生能源等新领域；加大农林渔业的贸易合作力度。

双方一致同意，推动两国相关部门继续为本国企业在对方国家开展投资、贸易促进活动创造便利条件。马科斯总统强调越南是菲律宾在化肥和粮食供应，确保粮食安全方面的重要伙伴，并建议双方尽早召开菲律宾-越南贸易混合委员会第三次会议，在世界贸易组织（WTO）的框架和规定内推动落实已达成的各项协议。

菲律宾总统强调，菲方欢迎越南投资者前来调研并扩大在可再生能源、医疗卫生、数字化转型等领域的投资；菲律宾将出台多项优惠政策，为越南投资者创造最为便利的条件。

双方希望进一步深化教育、文化、民间交流等领域的合作。

两位领到强调继续加强密切协调，在多边论坛，特别是联合国和东盟区内中相互支持。费迪南德·马科斯总统真诚感谢越南对菲律宾担任2026年东盟轮值主席国所给予的支持。

双方强调了维护和平、稳定，确保航行与飞越安全及自由的重要性；在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上，通过和平方式解决争端；积极与东盟各国配合，促进谈判达成高效、务实且符合国际法（特别是1982年《联合国海洋法公约》）的“东海行为准则”（COC）。

两位领导人一致同意推动两国各部委、行业和地方紧密配合，有效落实两国领导人已达成的各项协议，为推动越菲增强型战略伙伴关系迈入新的发展阶段做出贡献。（完）

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