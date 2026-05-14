越共中央总书记、国家主席苏林与胡志明少年先锋队85名优秀队员会面

值此胡志明少年先锋队成立85周年（1941.5.15—2026.5.15）之际，5月14日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府与胡志明少年先锋队85名优秀队员会面。

会上，越南祖国阵线中央委员会副主席、胡志明共青团中央第一书记裴光辉汇报了胡志明少年先锋队成立85周年各项纪念活动的组织情况。

各优秀队员向苏林总书记、国家主席汇报了其在学习、锻炼及奋斗过程中取得的优异成绩，并分享了各自在科学研究、艺术和体育领域的梦想、抱负与热情。

苏林表示，这85名代表是越南少年儿童优秀品质与精神风貌的集中体现，每一位孩子背后都有一个感人至深的故事。

透过这85张朝气蓬勃的面孔，我们更加珍视、更加信任，也更加自豪——因为在祖国各地，还有成千上万的少先队员和少年儿童，正日复一日勤奋学习、迎难而上、乐于助人、积极向善。 越共中央总书记、国家主席苏林

他要求，必须为所有儿童营造一个安全、公平的成长环境，并在他们心中播下“越南渴望”的种子——渴望更用心地学习、更美好地生活、更努力地工作，以更好地建设祖国。

值此胡志明少年先锋队成立85周年之际，苏林希望越南的少年儿童热爱学习、勤奋劳动，培养良好的道德品质，锻炼身体，心怀梦想，坚持每天做一件好事；努力成为优秀的少先队员，将来成为国家未来的好公民。

越共中央总书记、国家主席苏林与胡志明少年先锋队85名优秀队员合影。图自越通社

苏林要求，胡志明共青团、胡志明少年先锋队以及从事少年儿童工作的干部队伍，必须把少年先锋队真正建设成为少年儿童心中“亲爱、安全、活泼、创新、贴近”的家园。要让这里成为培育爱国情怀、弘扬传统文化、培养阅读习惯、锻炼生活技能、激发创新精神、增强社会责任感以及提升国际融入能力的重要阵地。

学校和教育部门必须构建一个安全、充满人文关怀与幸福感的教育空间，注重培养学生的人格、纪律、仁爱之心与公民责任感。要关注并及时帮助处境不利、弱势、被孤立或面临失学风险的学生，绝不允许校园内出现暴力、侮辱、歧视或欺凌现象。每个家庭都应成为儿童在关爱、呵护、信任与责任中成长的温暖摇篮。

苏林要求，必须将儿童的保护、照顾与教育作为一项实质性优先任务，切实改善儿童在学习、医疗、营养、娱乐及安全空间等方面的条件；要及时保护遭受暴力、侵害与遗弃的儿童。要特别关注偏远地区儿童、残疾儿童、孤儿、流浪儿童以及面临失学或过早务工风险的儿童，确保不让任何一个儿童掉队。

苏林相信，这85名优秀队员将继续传递正能量，保持谦逊态度，努力学习，并带动同伴共同进步。他寄语全体越南少年儿童，无论身在何处、面临何种境遇，心中都要始终怀揣对家庭、家乡与祖国的热爱，以及奋发向上的渴望。他希望孩子们不负“祖国未来”的期望，真正成为建设一个发展、富强、文明、幸福的越南的主人。（完）