越共中央总书记、国家主席苏林与国家主席办公厅干部会面

4月7日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在国家主席办公厅驻地与办公厅全体干部、公职人员会面。原越共中央政治局委员、原国家主席梁强出席见面会。



会面时，苏林对国家主席办公厅全体干部、公职人员严谨、规矩、周到、高效的工作精神给予了高度评价。



越南正步入一个新的发展阶段，对速度、质量、效率及可持续性提出了极高要求。因此，苏林希望国家主席办公厅继续发挥作为直接、全面、可靠、准确且绝对忠诚的参谋服务机构的地位与作用，必须真正建设成为一个精简而精干、规范而灵活、严谨而务实、沉稳而深入、富有本领、专业化、现代化的集体，确保每一项参谋信息都高度可靠，每一项工作安排都周密细致，每一项工作、每一句话、每一种作风都体现国家高级机关应有的本领、文化与纪律。



越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

他建议国家主席办公厅继续提升参谋质量，特别重视整个机关活动中的规范性、准确性和纪律性。



苏林要求国家主席办公厅建设团结、真诚、人文且专业的集体；大力推进科技应用、数字转型，实现工作方式现代化，旨在建设一个现代、智能、科学的服务行政体系，减少手工操作和重叠，增强连接性，从而提高参谋工作的效率与质量。



另外，国家主席办公厅须打造“又红又专”、政治定力坚定、公务道德清廉、专业能力过硬、作风规范、谦逊尽职的干部队伍。



凭借良好的传统、积累的经验、责任感与成熟，苏林相信国家主席办公厅集体必将圆满完成交付任务，奉献祖国并为人民服务。



在庄严、亲切且温暖的气氛中，原国家主席梁强表示，今后的任务十分重大，国家主席办公厅全体人员需继续保持高度团结统一，集中提升研究与参谋质量，与各职能部门紧密配合，更有效地发挥作为国家主席战略参谋机构的作用，出色地完成党、国家和人民赋予的任务。（完）