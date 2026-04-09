越共中央总书记、国家主席苏林与原国家主席梁强交接工作

4月9日下午，国家主席办公厅在主席府隆重举行了越共中央总书记、国家主席苏林与原国家主席梁强之间的国家主席工作交接仪式。

在工作交接仪式上，原国家主席梁强表示，在越南民族新的发展纪元中，他相信并期望，在以越共中央总书记、国家主席苏林为首的越南共产党的领导下，全党、全民、全军将继续保持高度团结，万众一心，抓住一切机遇和时机，克服一切困难和挑战，大力弘扬自信、自主、自立、自强、民族自豪感的意志和精神，不断创新、果断行动，成功实现将越南建设成为一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的国家，为越南人民带来富足、自由、幸福的生活。

交接仪式现场。图自越通社

苏林认可并高度评价梁强同志在担任国家主席期间所做出的重要贡献。梁强同志已出色地完成了宪法和法律规定的各项任务，以及越共中央政治局和中央委员会交付的工作；在内政、外交、法律体系建设、政治体系建设等方面留下了深刻的印记，与全党、全军、全国人民一道，胜利实现了党的十三大决议，引领国家稳步迈入新的发展阶段。

当前地区和世界形势快速、复杂演变，对国内新形势提出了许多新要求、新任务，需要进行战略突破，创造质与量的双重转变，以确保持续和平、稳定，坚持经济社会发展目标，确保人民生活水平。梁强同志凭借其职责担当，已与中央委员会、政治局、书记处、政府、国会及司法机关的集体一道，集中领导、指导、同步、全面地组织实施各项任务，在执行工作中展现了许多创新、灵活和敏锐。

在接受交接的全部任务后，苏林表示，愿与党中央委员会、政治局、书记处以及党和国家领导同志们一道，发扬传统、继承成果、团结一致、努力奋斗，胜利完成既定目标和任务，妥善处理在发展中各方利益关系，维护国家的尊严与威望，主动、坚毅和负责任的态度将越南的形象展现给世界。（完）