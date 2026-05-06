合作文件包括：越南科学技术部与印度电子和信息技术部关于数字技术领域合作的谅解备忘录。



越南国卫生部药品管理局与印度卫生和家庭福利部旗下中央药品标准控制组织关于药品管理领域合作谅解备忘录。



2026-2030年阶段越印文化合作计划。



越南文化、体育与旅游部与印度旅游部关于旅游合作的谅解备忘录。



越南胡志明市与印度孟买市政府关于建立友好与合作关系的谅解备忘录。



越南国家审计署与印度主计审计长公署关于公共审计领域合作的谅解备忘录。



越南国家银行与印度储备银行关于支付系统和数字支付创新领域合作的谅解备忘录。



越南胡志明国家政治学院与印度那烂陀大学之间的谅解备忘录。



越共中央总书记、国家主席苏林与印度总理纳伦德拉共同见证越印合作文件交换仪式。图自越通社

印度文化关系委员会与河内国家大学旗下社会科学与人文大学关于设立印度学专业教席的谅解备忘录。



印度文化关系委员会与岘港大学关于设立印度学专业教席的谅解备忘录。





越南国家支付股份公司与印度NPCI国际支付有限责任公司关于越印双边零售二维码支付合作的谅解备忘录。



越南稀土与放射技术研究所与印度稀土有限责任公司之间的谅解备忘录。



印度文化部“印度知识”项目与胡志明市国家大学旗下社会科学与人文大学间的谅解备忘录。（完）