越共中央总书记、国家主席苏林与俄罗斯联邦总统普京通电话

2024年8月8日，越共中央总书记、国家主席苏林同俄罗斯联邦总统普京通电话。

普京总统祝愿苏林在其崇高使命中取得许多成就，并表示相信苏林将继续引领党、国家和越南人民在党建、国家繁荣富强建设和发展事业中取得更加辉煌的成就。

苏林衷心感谢普京和俄罗斯联邦领导人发来唁函慰问并派出代表团出席已故总书记阮富仲的国葬，此举强烈而深刻地彰显了两国关系层次和水平以及普京总统和俄罗斯领导人对已故总书记阮富仲以及越南党、国家和人民的特殊感情。

苏林重申，阮富仲同志是越南党、国家和人民享有崇高威望的杰出领导人，在近60年的革命生涯中孜孜不倦地奉献，为越南党和越南民族的光辉革命事业做出了巨大贡献，为培育越俄传统友谊和全面战略合作关系付出了极大的心血和努力。

苏林强调，越南坚定不移地奉行独立、自主、国际关系多边化、多样化的外交政策，重视巩固和发展与俄罗斯联邦的全面战略伙伴关系；始终肯定越俄关系的战略重要性；将对俄关系摆在越南外交政策的优先方向。相信两国关系不断发展，给两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界的和平与发展做出贡献。

两国领导人一致认为越南与俄罗斯联邦合作关系呈现良好发展势头，在各领域特别是国防、安全、能源、石油天然气、贸易等领域取得许多重要成果。在通话中，两位领导就双边和多边合作框架内的重大方向进行了深入讨论并达成共识。

在友好的气氛中，普京邀请苏林在合适时候访问俄罗斯。（完）