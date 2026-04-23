越共中央总书记、国家主席夫人与韩国总统夫人参观越南民族学博物馆

4月23日，在韩国总统李在明对越南进行国事访问期间，韩国总统夫人金惠京（Lee Jae Myung）与越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃一同参观了越南民族学博物馆。



身着优雅由吴芳璃夫人赠送的越南传统服装——奥黛的金惠京夫人分享道，她非常喜欢这件奥黛，因为它展现了越南女性的传统之美，且非常适合今天的场合。



在亲切友好的气氛中，两位夫人在“铜鼓楼”听取了关于越南各民族独特文化的介绍。



在“风筝楼”，金惠京夫人得知馆内设有“韩国室”感到惊喜并尤为感兴趣，认为这是两国文化合作的生动象征。

两位夫人观看越南水上木偶。图自越通社

“韩国室”介绍了韩国风土人情、一些传统节日以及现代韩国人的生活。金惠京夫人对越方关心并生动再现韩国文化之美表示感谢，她说，这是两国、两个民族美好而牢固友谊的生动证明。



两位夫人在放映韩国画家以越南水上木偶为素材创作的动画电影《漂流日记》的屏幕前驻足。该片讲述了300多年前24名韩国人漂流到越南会安的故事。两位夫人深刻感受到了两国之间悠久的缘分，强调民间交流、文化交流对连接两国的重要性。



离开展品陈列区后，吴芳璃夫人和金惠京夫人一同欣赏了越南水上木偶戏。（完）