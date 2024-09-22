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越共中央对外部部长黎怀忠：进一步加强越古传统关系
对于苏林总书记、国家主席和夫人对古巴共和国进行国事访问的目的和意义，黎怀忠表示，在越古两国即将迎来建交65周年的背景下，此访是苏林同志以总书记、国家主席身份首次访问古巴，古巴是苏林总书记、国家主席首批出访国之一。
近65年来，越古传统团结、互相支持、全面合关系在各领域不断得到重视、加强、促进和发展。
苏林总书记、国家主席的此访旨在贯彻落实越共十三大的外交政策，体现越南十分重视和希望发展与传统友好国家的关系。越南党、国家和人民愿与古巴党、国家和人民并肩前行、共同合作发展，不断巩固和发展与古巴党、国家和人民的传统团结和特殊友好关系。
通过此访，两党两国最高领导人将交换意见和评价近年来越古两国的合作成果，并提出加强和提高各领域合作成效的方向，推动两国关系全面深入发展并迈入日趋务实、可持续发展的新台阶，造福两国人民。
对于越古双方对苏林总书记、国家主席此访的期待，黎怀忠表示，此访期间，苏林总书记、国家主席将与古巴主要领导人举行会谈和会见。
通过此访，越南强调在胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗总司令开创的坚实基础上继续继承和发展两国关系的宝贵遗产的愿望。苏林总书记、国家主席与古巴高级领导人的双边会晤将增进相互了解，加强双方在重大问题上的协调，从而加强两国传统关系。
双方将共同评估近期的合作成果，并提出加强两国经贸等方面的合作的方向和具体措施。
越南目前是古巴在亚洲和大洋洲地区的第二大贸易伙伴和第一大投资来源国。这也是双方在当前国际问题上继续加强相互理解和协调的契机，造福两国人民。
此外，两位夫人的活动和双方的年青一代及民间交流活动也将生动展现越古两党两国和两国人民之间的特殊关系和感情。
黎怀忠相信，此访一定会取得成功，为加强越古两国特殊友好关系作出重要贡献，同时有助于续写两国历史的新篇章，推动越古关系迈上更具实质性、可持续发展的新台阶，造福两国人民，为社会主义制度和为地区和世界的和平、合作与发展做出贡献。（完）