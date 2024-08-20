越共中央对外部部长黎怀忠：苏林访华取得圆满成功

越通社特派记者表示，越共中央总书记、国家主席苏林8月18日至20日对中华人民共和国进行的国事访问圆满结束后，越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠接受了媒体记者有关此访取得的结果的采访。



黎怀忠接受采访时指出，此访是苏林当选越共第十三届中央委员会总书记后首次出访。访问时间只有两天多，但苏林总书记、国家主席同越南党和国家高级代表团进行了18项重要活动。苏林与习近平举行会谈并见证双方合作文件签字仪式；会见中方主要领导人等。两党两国最高领导人一致重申对双边关系的相互重视。苏林强调，越南党和国家的主张和政策是重视并优先发展对华关系。习近平和中国主要领导人强调，将越南视为中国周边外交政策的优先方向。双方都认为这是双方的战略选择。



访问期间，除《越南社会主义共和国和中华人民共和国关于进一步加强全面战略合作伙伴关系、推进越中命运共同体建设的联合声明》外，双方还签署了16份文件，合作领域覆盖两党理论合作、交通、银行、教育、卫生、贸易、新闻媒体等。各项文件生动体现了双方推动“务实合作更深”的决心。

此次访问的一大亮点是苏林率越南高级代表团访问广东省广州市。2024年是胡志明主席以共产国际的国际顾问名义踏上广州这片土地100周年。胡志明主席在这里开设政治培训班，成立越越南青年革命同志会，为后来越南共产党的成立奠定了基础。在1924年至1927年期间，胡志明主席和中国革命者建立了非常密切的友谊，后来胡志明主席和中国领导人将其描述为“越中情谊深，同志加兄弟"。因此，这次访问广东具有非常重要的意义，是双方重温两党两国和两国人民团结互助的传统友谊的契机，为双方关系奠定更加牢固的社会基础。



黎怀忠强调，这次访问非常成功，是落实越南独立、自主、多边化、多样化的外交政策，其中包括重视和优先发展对华外交政策的一次重要活动。访问期间达成的高层协议和具体成果将有助于进一步巩固良好的外交局面，创造和平稳定的环境，为促进越南经济社会发展、提升国家地位和威望创造更加有利的条件，胜利实现越共十三大的既定目标。



黎怀忠强调，发挥访问取得的丰富重要成果，落实好双方达成的协议，是今后一个时期的重要任务。



各级、各部门、各地方要充分认识和深刻把握越中关系在越南独立、自主、国际关系多边化多样化的外交政策以及双方达成的高层共识和协议的重要性。（完）