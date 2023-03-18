Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越共中央宣教部部长阮仲义：建设专业、文化和现代的革命新闻

3月17日，以“团结-专业-文化-创意”为主题的2023年越南全国报刊展在河内博物馆正式拉开序幕。越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义；国家副主席武氏映春等出席开幕式。 阮仲义在开幕式上发表讲话时强调，越南革命新闻是党和国家的思想武器，一直同建设与捍卫祖国事业并肩同行。近年来，全国新闻媒体和新闻工作者以高度的使命感和政治责任感，紧跟党的方向，把握实践，落实好交办的任务。新闻媒体已积极主动和有效反映客观事实，为舆论导向、凝聚社会共识、巩固人民对党和国家领导的信心、加大宣传经济社会复苏和发展，党建对外宣传工作成就，打击贪腐、浪费和消极行为，保护党的意识形态等方面做出重要的贡献。

阮仲义强调，今年全国报刊展是对全国革命新闻力量给予表彰，营造各家媒体机构、各级记协、全国新闻工作者之间的竞赛气氛，为提高记者们的政治本领、业务水平和职业道德，提高新闻活动效果等的良好机会。报刊展还有助于推介全国新闻工作者队伍的创新劳动成果，是新闻工作者会面交流，分享经验和新技术，加强新闻工作者与公众交流的良好机会。

越共中央宣教部部长阮仲义：建设专业、文化和现代的革命新闻 hinh anh 2

越共中央宣教部部长阮仲义发表讲话。图自越通社

阮仲义建议各新闻机构和新闻工作者继续贯彻落实党的十三大决议，中央委员会、政治局、书记处关于党建工作的决议、阮富仲总书记在全国展开实施越共十三大决议的会议上的指示意见；以高度政治决心、巨大努力、一致和有效行动落实好建设专业、文化和现代的革命新闻。此外，需关注新闻发展领导、指导和管理规划工作，其中以建设政治本领强、道德品质良好、业务精的新闻管理干部、记者和编辑队伍，为提高党的路线和主张，国家的法律政策宣传效果和任务做出努力。

阮仲义强调，新闻需紧跟国家革新事业的实践，发现、反映和表彰先进个人、爱国竞赛、经济的亮点和积极成果。各家新闻机构需积极象形建设文化环境竞赛运动。每个新闻机构是文化机关，每个新闻工作者需持有提高自身文化的意识，为建设和发展先进、富有民族特色的越南文化，发挥越南文化价值和越南人力量，激发爱国、民族自强精神和发展繁荣、幸福国家渴望等做出贡献。

越共中央宣教部部长阮仲义：建设专业、文化和现代的革命新闻 hinh anh 3

阮仲义和国家副主席武氏映春、各部门领导代表和各位代表在越通社展位。图自越通社

在开幕后，阮仲义和国家副主席武氏映春、各部门领导代表和各位代表参观了相关展位。

开幕式后举行了“2023年节约和有效利用能源宣传新闻奖”启动仪式和“春色洋溢各条道路”图片展开幕式。（完）

更多>>

更多

Top