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越共中央宣教部部长阮仲义：建设专业、文化和现代的革命新闻
阮仲义强调，今年全国报刊展是对全国革命新闻力量给予表彰，营造各家媒体机构、各级记协、全国新闻工作者之间的竞赛气氛，为提高记者们的政治本领、业务水平和职业道德，提高新闻活动效果等的良好机会。报刊展还有助于推介全国新闻工作者队伍的创新劳动成果，是新闻工作者会面交流，分享经验和新技术，加强新闻工作者与公众交流的良好机会。建设专业、文化和现代的革命新闻。此外，需关注新闻发展领导、指导和管理规划工作，其中以建设政治本领强、道德品质良好、业务精的新闻管理干部、记者和编辑队伍，为提高党的路线和主张，国家的法律政策宣传效果和任务做出努力。
阮仲义强调，新闻需紧跟国家革新事业的实践，发现、反映和表彰先进个人、爱国竞赛、经济的亮点和积极成果。各家新闻机构需积极象形建设文化环境竞赛运动。每个新闻机构是文化机关，每个新闻工作者需持有提高自身文化的意识，为建设和发展先进、富有民族特色的越南文化，发挥越南文化价值和越南人力量，激发爱国、民族自强精神和发展繁荣、幸福国家渴望等做出贡献。
开幕式后举行了“2023年节约和有效利用能源宣传新闻奖”启动仪式和“春色洋溢各条道路”图片展开幕式。（完）