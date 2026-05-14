越共中央宣教与民运部部长郑文决访问柬埔寨

郑文决表示，很高兴率领越南共产党高级代表团访问柬埔寨，旨在继续将两党、两国高层领导的各项共识具体化为切实、具体的行动。他肯定宣教和民运工作具有特别重要的作用，是思想战线的核心力量，也是连接两党、两国政府和两国人民之间的“桥梁”。他表示希望柬埔寨领导人继续加强两党宣教和民运工作机构的协调配合；加大对两国传统关系历史的宣传教育力度，特别是对年轻一代的宣传教育。



柬埔寨各位领导人欢迎代表团来访，祝贺郑文决担任新的重要职务；祝贺越南共产党成功召开十四大，选举产生第十六届国会并成功召开第一次会议。柬埔寨领导人对两国关系持续良好发展表示高兴，感谢越南在过去和现在给予柬埔寨的宝贵支持与帮助，肯定两国睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期可持续的关系是需要维护和发扬的宝贵共同财富。



洪森主席强调，双方需要配合办好两国建交60周年（1967-2027）庆祝活动。洪玛奈首相明确承诺将与越方密切合作，落实各项高层协议。国会第一副主席钱业肯定将与越南国会密切合作。

郑文决与柬埔寨人民党副主席、中央民运部部长梅森安举行会谈。



同日，郑文决与柬埔寨人民党副主席、中央民运部部长梅森安及柬埔寨人民党中央常委、中央宣教委员会主席达顺义举行会谈。



在真诚、坦率、信任的气氛中，双方就落实今年2月柬埔寨人民党中央常务委员会与越南共产党中央政治局会晤中关于宣教、民运领域的结论进行了具体交流。重点在于加强对两党、两国友谊的宣传和推广工作；筹备建交60周年庆祝活动。



双方强调，越柬关系是经过历史锤炼而成的，肯定需要努力使合作日益切实有效，将“传统友谊”转化为“发展动力”。



关于合作方向，双方一致同意加强关于两国历史传统和团结情谊的宣传与教育；保持并拓展代表团互访，在数字时代分享党建和群众工作经验；加强干部培训合作；推动文化、旅游交流；支持两国各大新闻媒体机构之间的合作。



访问期间，郑文决及代表团向位于金边的越柬友谊纪念碑敬献鲜花；看望并与越南驻柬大使馆干部、旅居柬埔寨越南人代表座谈；向位于暹粒省的越柬友谊纪念碑敬献鲜花。（完）